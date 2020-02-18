В Улан-Удэ разрабатывается концепция облика магистральных улиц

Главная цель - избавиться ни них от «визуального мусора» навязчивой рекламы

В этом году начнется разработка архитектурно-художественной концепции внешнего облика улиц, магистралей и территорий города Улан-Удэ. Будут приняты решения по цветовому оформлению фасадов, размещению информационных, рекламных и иных конструкций на 30 центральных и магистральных улицах.Среди первых улиц, где планируется навести порядок в первую очередь - проспект 50-летия Октября, улицы Терешковой, Бабушкина и другие, сообщили в городской администрации.К обсуждению внешнего облика зданий пригласят жителей, проживающих на этих улицах, предпринимателей, чьи объекты, здесь располагаются, экспертов. Главная цель - избавиться от «визуального мусора», привести в соответствие с новыми требованиями вывески, рекламные и информационные конструкции.«Формирование городской среды процесс постоянный, включающий в себя не только формирование застройки городской территории, но и создание архитектурно-художественной среды в целом. Произвольное размещение дополнительного оборудования, самовольное изменение архитектурного облика здания, хаотичное размещение информационных и рекламных конструкций негативно влияют на архитектурный облик, на имидж города», - рассказал главный художник Комитета по архитектуре и градостроительной политике администрации Улан-Удэ Даши Анчиров.Концепция будет включать определенный свод правил и рекомендаций по оформлению вывесок и наружной рекламы, фасадов зданий и прилегающей к ним территории, поясняют в комитете. Владельцы и арендаторы учреждений будут придерживаться единого оформления информационных табличек и витрин учреждений, расположенных на фасадах зданий.«Бизнесмены соревнуются друг с другом, у кого вывеска ярче и больше. Реклама всяческими способами пытается ворваться в сознание, навязываясь со всех сторон какими-то порой нелепыми дизайнерскими решениями, диодными мерцаниями и прочими завлекающими приемами. Хочется ли неспешно гулять по таким улицам? Думаю – нет», - сказал Даши Анчиров.В тоже время одними запретительными мерами такая задача не решается.«Мы – за визуальную и фактическую чистоту наших улиц. Мы за то, чтобы магазины находились в равных конкурентных условиях, будь то салон федеральной сети или начинающий предприниматель. Внутри своего здания физическое лицо или предприниматель вправе сам решать, как обустроить, а снаружи – нет, потому что это общественное пространство», - уточнил Даши Анчиров.Архитекторы не исключают, что, как и во многих других городах России, где имеется опыт внедрения концепции, нововведения будут восприниматься горожанами неоднозначно.«Но пройдет пять или десять лет, и подобные решения будут восприниматься, как нечто обычное, привычное и бесспорное, а сомнительные причудливые нагромождения над входными группами магазинов будут осуждены потребителем, как показатель навязчивости и отсутствия вкуса. Вот как, например, в Твери, Санкт-Петербурге было достаточно много возмущения, но сколько от этого выиграли города!», – сказал главный художник.Фото: ulan-ude-info.ru