В Монголии не будут праздновать Цагаан сар из-за коронавируса

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга подписал указ «О предотвращении распространения пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа», в котором запретил все публичные мероприятия, связанные с празднованием Цагаан сар - Нового года по восточному лунному календарю, сообщает МОНЦАМЭ
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Президент призвал монгольский народ отказаться от широкого празднования Цагаан сар: «Хочу обратиться к Вам с призывом не рисковать здоровьем пожилых людей и использовать современные передовые технологии вместо встреч и совершения обряда «золголт» (традиционное новогоднее приветствие).
Погостить для проведения обряда «золголт» несет за собой самый большой риск. Поэтому необходимо потерпеть, чтобы снизить распространение нового коронавируса. Согласно предупреждениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) распространение нового вируса гораздо серьезнее, чем ожидали специалисты.
Если мы будем здоровы, то сможем отпраздновать много раз Новый год по восточному лунному календарю, будем жить мирно, миновав рискованную ситуацию совместными усилиями. Не теряйте веру, бдительность и будьте внимательны».
Фото: МОНЦАМЭ
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