В Бурятии «кидают» с жильем даже людей в погонах

Уволенных со службы «силовиков» выселяют из служебных квартир на улицу



Бывшие сотрудники правоохранительных органов жалуются уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой о выселении их семей из занимаемых служебных помещений без предоставления другого жилья, сообщили в аппарате республиканского омбудсмена.



Например, семья С. просила оказать содействие в принятии решения федеральным МЧС об изменении статуса служебного жилья и передачи его в собственность главы семьи, поскольку такая практика широко применялась по отношению к иным сотрудникам республиканского главка МЧС России. Учетное дело С. неоднократно терялось ответственными должностными лицами. Сотруднику пришлось восстанавливаться в очереди на улучшение жилищных условий в судебном порядке.



Пенсионер Управления ФСИН России по Бурятии Д., прослуживший системе более 20 лет сообщил о выселении из жилого помещения. При увольнении из органов ему не была предоставлена единовременная социальная выплата на приобретение или строительство жилого помещения. В период службы он неоднократно обращался с рапортом в жилищную комиссию управления ФСИН о постановке в очередь, и лишь судебным решением УФСИН по Бурятии обязали принять Д. на учет в качестве лица, имеющего право на получение единовременной социальной выплаты. А в 2019 году УФСИН по РБ подало исковое заявление в суд о выселение пенсионера из комнаты, общей площадью в 16,1 кв метров, находящейся в оперативном управлении УФСИН по РБ. Иск удовлетворен судом с предоставлением отсрочки на шесть месяцев.



«При этом, основная масса обращений связана с неправомерными решениями, действиями жилищных комиссий (подкомиссий)», - отмечают в аппарате омбудсмена.



Так, бывший сотрудник Управления ФСИН России по Бурятии Л. обращалась в связи с отказом жилищной комиссией ФСИН России в постановке на учет. Заявителем подан пакет документов в апреле 2014 года, спустя два года комиссией ФСИН России Л. отказано в постановке на учет.



Несмотря на то, что это решение обжаловано заявителем в судебном порядке и ей отказано в удовлетворении иска, она просила провести проверку в отношении должностных лиц комиссии ФСИН России с привлечением к ответственности.



Дважды на имя директора ФСИН России направлялись письма о рассмотрении доводов заявителя об оценке действий (бездействия) членов комиссии на протяжении двух лет с момента подачи документов и до принятия решения об отказе. После вмешательства российского уполномоченного, директором ФСИН России подтвержден факт нарушений, сообщено о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.



Полковники в отставке, проходившие службу в Главном управлении МЧС России по Бурятии Д. и С. обращались к уполномоченному в связи с решением жилищной комиссии об отказе в предоставлении социальной выплаты, несмотря на нахождение в очереди, неправомерное исключение из очереди и последующее восстановление в очереди по решению суда.



Судебный пристав-исполнитель Управления ФССП России по Бурятии И. обратилась с жалобой на бездействие жилищной подкомиссии. Установлено, что в 2014 году сотрудником подано заявление о принятии на учет для получения единовременной субсидии на приобретение жилого помещения. Однако рассмотрение заявления И. на заседании подкомиссии управления состоялось спустя 1,5 года. Бездействие подкомиссии нарушило права федерального государственного гражданского служащего на своевременное получение субсидии. Дирекция ФСИН России на запрос уполномоченного сообщила о том, что формирование очереди из числа гражданских служащих, принятых на учет, не предусматривается, в связи этим проведение проверки в отношении членов подкомиссии нецелесообразно.



В пресс-релизе аппарата республиканского омбудсмена не содержится никаких оценок ситуации. Однако можно констатировать – она удручающая. Если из жилищных очередей запросто выкидывают «целых» полковников то, что о чем можно говорить в принципе? И ведь речь идет о тех ведомствах, которые обязаны блюсти закон, и о тех, чьи сотрудники должны всегда быть готовы работать в условиях ЧС.



Фото: «Номер один»



