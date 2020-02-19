Экс-глава Минздрава Бурятии стал обладателем «двухсотого» «Крузака»

Любопытную информацию опубликовал в своем Инстаграм-акаунте автоэксперт из Иркутска, консультирующий покупателей по вопросам приобретения автомобилей. На днях он помог некоему Дамбиниме из Улан-Удэ приобрести дорогой внедорожник.
«Дамбинима планировал поездку в Иркутск для покупки Toyota Land Cruiser 200 в бюджет 2,6 млн.руб. Пожелания: кузов белого цвета, бензин или дизель - не важно. Казалось бы, бюджет не маленький, но машина очень популярна в нашем регионе. Поэтому, много «убитых» вариантов. За один день был найден отличный экземпляр - Toyota Land Cruiser 200 2012 г.в., объем двигателя - 4,6 л, бензин, куплен у официального дилера в Иркутске, два собственника», рассказал эксперт.
По его словам, пробег у внедорожника составлял всего 110 тысяч км. Правда, в ходе торга продавец скинул только 20 тысяч рублей. В итоге Дамбинима приобрел внедорожник за 2,7 млн рублей.
«Дамбиниму и его сына поздравляю с покупкой!», написал эксперт, приложив фото довольных покупателей.
В «Дамбиниме из Улан-Удэ» пользователи соцсети сразу опознали бывшего министра здравоохранения Бурятии Дамбиниму Самбуева. Напомним, в январе этого года он покинул свой пост
, написав заявление «по-собственному». Правда, отставке предшествовало множество серьезных нареканий в адрес работы республиканского Минздрава.
Отметим, согласно декларации за 2018 год, Дамбинима Самбуев и его супруга заработали за год 2,8 млн рублей – практически столько же, сколько стоит купленный внедорожник. Декларация за 2019 год еще не опубликована, однако едва ли сумма годового дохода семьи министра там существенно выросла.
Покупка дорогого внедорожника - не единственное приятное событие в жизни Дамбинимы Самбуева в эти дни. Сегодня стало известно, что экс-министр занял пост главврача БСМП. Его уже представили коллективу больницы.
Фото: скриншоты auto_expert38
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