Экс-глава Минздрава Бурятии стал обладателем «двухсотого» «Крузака»

Стоимость внедорожника равна годовому доходу Дамбинимы Самбуева и его жены





Любопытную информацию опубликовал в своем Инстаграм-акаунте автоэксперт из Иркутска, консультирующий покупателей по вопросам приобретения автомобилей. На днях он помог некоему Дамбиниме из Улан-Удэ приобрести дорогой внедорожник.

По его словам, пробег у внедорожника составлял всего 110 тысяч км. Правда, в ходе торга продавец скинул только 20 тысяч рублей. В итоге Дамбинима приобрел внедорожник за 2,7 млн рублей.







Отметим, согласно декларации за 2018 год, Дамбинима Самбуев и его супруга заработали за год 2,8 млн рублей – практически столько же, сколько стоит купленный внедорожник. Декларация за 2019 год еще не опубликована, однако едва ли сумма годового дохода семьи министра там существенно выросла.





Покупка дорогого внедорожника - не единственное приятное событие в жизни Дамбинимы Самбуева в эти дни. Сегодня стало известно, что экс-министр занял пост главврача БСМП. Его уже представили коллективу больницы.

