В Бурятии ищут 35-летнего жителя Джидинского района

Осенью прошлого года он уехал на заработки в Улан-Удэ и до сих пор не вернулся





В Бурятии сотрудники полиции разыскивают 35-летнего жителя Джидинского района Алексея Бакланова, который в середине октября 2019 года уехал на заработки в Улан-Удэ, и до сих пор не вернулся, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.В последний раз мужчина выходил на связь с родственниками в декабре прошлого года. Заявление о пропаже гражданина поступило в полицию 1 января.Приметы: европейской внешности, среднего телосложения, рост 182-184 см, на вид 35 лет, глаза карие, волосы русые, стрижка короткая.Особые приметы: шрам на переносице и два шрама ниже локтя правой руки.Был одет: шапка черная вязаная, роба зимняя темно-синяя, берцы черного цвета.При наличии какой-либо информации о пропавшем либо его местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(983)634-17-06, 8(3012)41-66-37 или 102 (112).Фото: pixabay.com и МВД по Бурятии