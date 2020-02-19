В Улан-Удэ для строительства третьего моста надо выкупить десятки участков

Это работу проведет подрядчик, которому уже перечислили аванс





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков рассказал о ситуации со строительством третьего моста через Уду. По словам градоначальника, подрядчику строительства - ОАО «Хотьковский автомост» - выплачен аванс в размере 700 млн рублей. Сейчас идет работа по отчуждению земельных участков в пользу строительной организации для начала земляных работ.



По утвержденному проекту в границы планируемого строительства объекта полностью или частично попадают 56 земельных участков. Эти участки с расположенными на них объектами недвижимости будут выкуплены в муниципальную собственность по рыночной стоимости, определяемой на основании отчёта об оценке участков. Средства на возмещение собственникам предусмотрены в смете строительства моста.Напомним, на строительство объекта планируется потратить около 7,5 млрд рублей. Согласно контракту, мост должен быть сдан в конце 2024 года. Госзаказчиком строительства выступает «Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия».Фото: «Номер один»