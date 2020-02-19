В Бурятии задержаны лесники-коррупционеры

Двое работников лесничества обвиняются в получении взяток



В Еравнинском районе Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении двух работников местного лесничества Республиканского агентства лесного хозяйства. Один из них обвиняется в двух эпизодах «получения взятки с ее вымогательством за незаконные действия (бездействие)», а также, совместно с напарником, в «получении взятки группой лиц за незаконные действия (бездействие), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, в июне и августе 2019 года участковый лесничий отдела организации и обеспечения деятельности Еравнинского лесничества Республиканского агентства лесного хозяйства в ходе проверки лесовозов в двух случаях выявил нарушения, но потребовал взятку от владельцев груза в размере 20 тыс руб, обещая им совершить попустительство по службе, не привлекая их к ответственности и не изымая перевозимую древесину.



Таким образом, он дважды получил незаконное вознаграждение на общую сумму 40 тыс рублей. Помимо этого, в октябре 2019 года обвиняемый вместе с еще одним лесничим в ходе рейда обнаружил на пилораме лесовоз, с которого разгружали древесину без необходимых документов. Лесничие, сговорившись, потребовали у владельцев груза взятку в 30 тыс рублей, взамен которой не стали изымать древесину, задерживать виновных лиц и их автотранспортное средство. Деньги они поделили между собой и потратили на личные нужды.



Уголовные дела в отношении работников лесничества возбуждены на основании материалов , представленных сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Бурятии. В него обратились потерпевшие от вымогателей.



Сейчас решается вопрос об аресте одного из обвиняемых. В отношении второго избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



Ведется следствие.



Фото: «Номер один»

