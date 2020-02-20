Улан-удэнка разбогатела на акциях и стала популярным блогером

Теперь девушка учит других, как стать независимым от работодателя и государства





В сегменте бурятского инстаграма Елена Амагырова – номер один. Число ее подписчиков – 266 тыс. человек, до этого результата даже близко не дотянуться всем остальным известным блогерам из Бурятии. Еще более удивительно, что такой популярности ей удалось добиться не благодаря так распространенным сейчас гламурным фотопортретам и постам про красивую жизнь. Елена учит людей зарабатывать, простым языком объясняя людям, что такое инвестиции, акции и облигации.

- Я училась, работала, постоянно пыталась куда-то вложить свои деньги. Спустя первый год такой жизни очень сильно похудела, через два года поняла, что пора сбавить ритм. Я окончила магистратуру, к тому моменту накопила денег и решила, что хватит так жить. Ушла с работы юриста, перешла работать преподавателем в БГУ, где более легкий график. Конечно, пришла сначала как ассистент преподавателя с самой низкой зарплатой, около 13 тыс. рублей. Но так как у меня была финансовая подушка безопасности, могла себе позволить немного передохнуть, - говорит Елена.







О том, что есть такое понятие, как финансовая грамотность, пожалуй, знают все. Но едва речь заходит о том, что свои деньги можно приумножить благодаря простым финансовым инструментам, к примеру, инвестируя в акции и облигации, то у большинства людей наступает ступор. Люди не понимают «заумных» словечек, не верят в такую возможность и уверены, что никогда не осилят такую «науку». Да и на зарплату, к примеру, учителя или врача, сильно не разбежишься.Однако Елена Амагырова на своем примере доказала обратное. Она работает преподавателем, и первые ее инвестиции составляли всего несколько тысяч рублей. Улан-удэнка самостоятельно изучила азы финансовой грамотности и теперь тому же самому учит других.Правда, в начале пути пришлось набить шишки. Ведь изучать все приходилось с нуля и самостоятельно Мама у Лены работает кассиром, отец был водителем. Сама она преподает в БГУ юридические дисциплины.- В 2013 году я окончила юридический факультет и затем устроилась на работу юристом в бюджетном учреждении. Когда училась, получала стипендию в 10 тыс. рублей, а устроившись на работу, стала получать зарплату 20 тысяч. Получается, что прибавившиеся 10 тыс. рублей можно было куда-то вложить. Я тогда мечтала о своем жилье. Но было понятно, что даже если у тебя есть «лишние» 10 тыс. рублей, в квартиру ты их превратишь не скоро. Тогда начала искать разные варианты, как распорядиться этими деньгами, - вспоминает Елена.Понятно, что жизнь внесла свои коррективы. Вскоре стало понятно, что 20 тысяч – не такие уж большие деньги, и первые несколько зарплат Елена потратила на самое необходимое – еду, одежду. Но все-таки ей удалось начать откладывать. А потом даже вкладывать и инвестировать. Не обошлось без серьезных ошибок.- Несколько зарплат ушли на разные финансовые пирамиды. Я сначала не понимала разницы между тем, куда стоит вкладывать деньги, а куда не стоит. Зато получилось заработать на покупке долларов. В общем, понемногу накапливались средства. А потом случилась в моей жизни большая ошибка ценой в 180 тысяч. Это был «Форекс». Поэтому часто рассказываю о том, куда не нужно вкладывать деньги. Мне было больно осознавать, что я такая глупая. Но через некоторое время успокоилась и продолжила, - рассказывает блогер.Удивительно, что одновременно с постижением азов финансовой грамотности Лена училась сразу на нескольких факультетах и плюс работала.Волей судьбы именно здесь, в БГУ, она встретила свою любовь, вышла замуж, родила дочку.Постепенно мир финансов и частного инвестирования стал открываться перед девушкой в более четких формах. Сейчас у Елены три высших образования, кроме того, она недавно поступила в еще один престижный московский вуз на инвестиционного аналитика. Плюс защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук. К слову, сегодня в свои 28 лет она удостоена официального статуса консультанта Минфина РФ по повышению финансовой грамотности населения.Именно находясь в декрете, Елена всерьез взялась за свой блог в инстаграме. Результат удивил даже ее саму. Оказалось, то, чем всегда улан-удэнка занималась для самой себя, интересует тысячи других людей. На своей странице Елена простым языком говорит о финансовых инструментах и способах заставить работать свои деньги, какой бы ни был у вас доход сейчас. И это, как магнит, притягивает к ней людей, уставших жить на копейки.Понятно, что в рамках одной статьи объяснить, как работает рынок инвестиций, акций и облигаций, невозможно. Именно поэтому Елена Амагырова создала свой онлайн курс, где за две недели обучает всех желающих финансовой грамотности. Но несколько советов для наших читателей она все-таки может дать.К примеру, есть книги, которые в свое время вдохновили блогера и направили на нужный путь: «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки, «Инвестировать – это просто» Владимира Савенка, «Разумный инвестор» Бенджамина Грэма, «Разумное распределение активов» Уильяма Бернастайна, «Заметки в инвестировании» УК «Арсагера».Еще один совет от Елены – необходимо иметь несколько источников дохода.- Многие боятся что-то делать, кроме как работать на основной работе. Вот, мол, моя зарплата, буду на нее молиться, это значит, что есть стабильность и уверенность. На самом деле, когда у тебя лишь один источник дохода, это не стабильность, это называется большой риск. Возьмем мой пример. У меня есть работа преподавателя в БГУ, заработок от блога и доходы от инвестиций. Если меня уволят из вуза, я проживу на два других источника дохода. Закроют инстаграм, тоже останутся другие варианты, - разъясняет блогер. – Кроме того, важно вкладываться в свое развитие, образование. Когда ты высококвалифицированный профессионал, то поменять работу в случае необходимости тебе несложно.Точно так же следует размышлять по поводу инвестиций. Снова играет принцип диверсификации. Средства нужно вкладывать в разные активы.- Базовое правило - не нужно вкладывать все деньги только в акции, часть лучше вложить в облигации. Или, к примеру, не нужно вкладывать все деньги лишь в российские акции. Нужно и американские, и китайские купить. Нужно определиться и с тем, какая доля будет в твоем портфеле акций, какая - облигаций, какова будет доля рублевых инструментов, а какова долларовых. Смысл в том, что в старости каждый должен создать себе такой портфель, иначе он будет зависеть от государства, которое, понятное дело, не обеспечит вам достойную старость. Либо человек станет обузой для своих детей, - считает Елена.Свой бизнес - онлайн школу - Елена считает социально-полезным делом. Недавно они с супругом придумали еще один способ, как сделать мир лучше. В ближайшее время девушка еще откроет и цех по переработке пластика. Оборудование уже закуплено, его скоро соберут и привезут в Улан-Удэ. О том, насколько вреден экологии Земли пластик, выкидываемый на мусорки в огромных количествах, наверняка уже знают все.- Я абсолютно уверена, что больше денег заработаешь, когда твой фокус сосредоточен не на том, чтобы поднять «бабла», а когда ты делаешь что-то действительно полезное. Скорей всего, мы сделаем несколько точек сбора пластика, который потом будем перевозить себе. Еще очень важно, мы хотим, чтобы люди могли прийти к нам в цех на экскурсии и видели своими глазами, как пластик превращается из одноразовой, никому ненужной вещи в нечто красивое. Например, в стул. Это нужно для того, чтобы мотивировать их не выкидывать пластик, а складировать и потом привозить куда нужно.По словам блогера, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы стать финансово подкованным человеком. Для этого не нужны ни особые математические способности, ни интеллект Билла Гейтса. Среди учеников Лены обычные люди: инженеры, учителя, врачи, продавцы. И, кстати, некоторые из ее последователей сумели превзойти своего гуру и сейчас зарабатывают больше нее. Чему педагог только рада.- Когда начинала блог, делала это потому, что мне было больно смотреть на огромное количество офисов микрозаймов в нашем городе, где людей грабят. Больно смотреть на наших бабушек, которых также грабит наше государство, и реформы, да и безумно жаль людей, работающих с утра до ночи, но денег им хватает только на самое необходимое. Ты смотришь на все это, и очень хочется помочь людям. Поэтому я и веду свой блог, - подытоживает Елена Амагырова.Василиса Шишкина, «Номер один»Фото: Любовь Матросова, Ирина Цыренова