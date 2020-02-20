Прокуратура добьется прекращения лесозаготовок вблизи Байкала

Для предпринимателей Усть-Баргузинского лесничества ведется подготовка и организация аукционов на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений на территории Баргузинского, Верхне-Баргузинского, Курумканского и Куйтунского лесничеств, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).
Как рассказали представители агентства на круглом столе с Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой и бизнесменами по проблемам лесопользования в Центральной экологической зоне Байкала, РАЛХ выработало алгоритм выхода лесопользователей из Центральной экологической зоны Байкала. Лесозаготовителям предложены и подобраны лесные участки вне территории этой зоны в других лесничествах. Они будут предоставлены в аренду по результатам открытого конкурса.
Этот комплекс проблем относится к Байкальскому, Усть-Баргузинскому, Кикинскому и Кабанскому лесничествам, пояснили в пресс-службе РАЛХ. Ранее, на заседании правительства Бурятии было принято решение об установлении переходного периода – до 1 июня 2020 года. До этой даты лесопользователи должны подписать соглашения о расторжении договоров аренды.
«Сейчас ищем леса в Баргузинском лесничестве, есть наметки у нас. Работа плотная с нашим лесничеством, лесхоз наш будет оказывать услуги по отводу в Баргузинском лесничестве. Сейчас пока проводится обследование. Я думаю, что в ближайший месяц мы начнем работать уже в Баргузинском лесничестве» - рассказывает Алексей, один из лесопользователей Усть-Баргузинского лесничества.
Между тем, Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура довела до предпринимателей Бурятии намерения последовательно и системно добиться тотального прекращения заготовки древесины вблизи Байкала, отметили в пресс-службе надзорного органа. По материалам проверок Восточно-Байкальской природоохранной прокуратуры возбуждены и расследуются 11 уголовных дел о нарушениях лесного законодательства, в том числе в отношении должностных лиц. В суде успешно оспорен проект освоения лесов ООО «БайкалЛес» - предотвращена вырубка 2,5 млн кубометров защитных лесов.
Республиканское агентство лесного хозяйства по требованию прокуратуры ведет работу по прекращению незаконных договорных отношений, на основании которых в Центральной экологической зоне осуществлялась вырубка лесов. При этом органы государственной власти ориентированы на соблюдение прав предпринимателей и социальных прав граждан, занятых в сфере лесозаготовки и лесопереработки, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Помимо этого, на круглом столе поднимался вопрос о заготовке дров местным населением в Центральной экологической зоне Байкала. Заготовка дров местным населением не запрещена, отметили в РАЛХ.
Напомним, как сообщал «Байкал Финанс»
, предстоящий полный запрет на рубки леса вызвал социальное напряжение в поселке Усть-Баргузин, где живут 8 тыс человек. В советское время поселок развивался за счет лесозаготовки и лесопереработки, рыболовецкого промысла и рыбопереработки. После введенного запрета на лов главной промысловой рыбы Байкала – омуля единственным источников доходов местных жителей оставался лес. Запрет на его рубки вызывает у людей тревогу за свое будущее.
Фото: РАЛХ
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