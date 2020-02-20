В Бурятии снимут фильм по рассказу Намжила Нимбуева

Съемки пройдут уже в этом году

В апреле 2020 года в Иволгинском районе начнутся съемки короткометражного художественного фильма по рассказу Намжила Нимбуева. Фильм-драма на бурятском языке расскажет о судьбе Димид – женщины-отшельницы, лишившейся в годы Великой отечественной войны мужа и маленьких сыновей.Об планируемых съемках рассказал зампред правительства Бурятии Вячеслав Цыбикжапов, который 19 февраля встретился с режиссёром ленты Еленой Емельяновой. Она - выпускница Высших курсов сценаристов и режиссёров (мастерская Павла Лунгина и Ирины Волковой). В 2019 году Елена Емельянова стала одним из победителей республиканского питчинга кинопроектов в категории «Игровое короткометражное кино» и получила на создание ленты 300 тысяч рублей. Также она выиграла грант 500 тысяч рублей по итогам V Байкальского питчинга кинопроектов в Иркутске.- В настоящее время завершаются подготовительные работы к съёмкам: утверждены актёры на ключевые роли, сформирована съёмочная группа, подготовлено киносъёмочное оборудование, оформляется реквизит и декорации. По итогам встречи подготовлен ряд предложений по поддержке проекта, - рассказал в соцсетях зампред.Фильм с рабочим названием «Под вечным синим небом» будет снят по рассказу Намжила Нимбуева «Хорэш, усь-усь».

- Каждый раз, когда над избушкой пролетают и кричат журавли, живущая в тайге отшельницей тётка Димид отправляет собаку в глубину леса на поиски мужа, который много лет назад сгинул на фронтах Великой Отечественной, - говорится в описании ленты.



Главную роль в ленте сыграет народная артистка Бурятии Саяна Цыдыпова.









