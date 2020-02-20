В Бурятии обсуждают угрозу «черной чумы» для Байкала

В марте в Бурятии пройдет расширенное рабочее совещание по проблеме роста численности большого баклана на Байкале с приглашением районов, минприроды Бурятии, федеральных надзорных ведомств, представителей науки, сообщили в Народном Хурале республики. В него поступило обращение от жителей Баргузинского района о необходимости регулирования численности большого баклана. Под документом стоят подписи почти 1,5 тыс человек.
Председатель Комитета республиканского парламента по экономической политике, природопользованию и экологии Анатолий Кушнарев и депутат Валерий Кочнев выехали в Баргузинский район, чтобы на месте услышать доводы сторон. Парламентарии провели две встречи: в Усть-Баргузине и поселке Суво с представителями местной власти, общественностью, охотинспекторами, предпринимателями, которые занимаются добычей рыбы.
В регионе все чаще можно услышать мнение о том, что популяция омуля в Байкале не может восстановиться из-за роста численности природных хищников – нерпы и, в особенности, баклана. Эта птица питается рыбой (не обязательно омулем) и в свое время была включена в Красную книгу. Сейчас популяция баклана не просто восстановилась, есть точка зрения, что размножившиеся птицы оказывают серьезный прессинг на экосистему Байкала. Ареал обитания баклана за последние годы расширился: его встречают не только вокруг Байкала в Баргузинском, Кабанском, Северо-Байкальском и Прибайкальском районе, но и на еравнинских и курумканских озерах. Можно услышать о том, что люди видели птиц даже в Мухоршибирском районе. Местные жители называют баклана «черной чумой» Байкала. Они полагают, что эта птица уже нарушает экологическое равновесие. Рыбы в Байкале стало значительно меньше.
«Нам привели цифры, что бакланы поедают около 5 тыс тонн рыбы в год. В основном это сорная (частиковая) рыба. Но при этом во время нереста бакланы питаются и омулем. Мы тратим огромные суммы на рыборазведение из федерального бюджета, а «кормится» с этого баклан. Это прямой экономический вред. Кроме этого подрывается продовольственная база населения», - рассказал Анатолий Кушнарев.
Между тем, сокращение рыбных косяков фактически поставит крест на рыболовном туризме. Не будет смысла проводить масштабные рыбалки на Байкале – никто не приедет, если будет знать, что трофеи заведомо будут скудными. Еще одна претензия, что бакланы не только питаются рыбой, но и губят ее без всякой для себя пользы.
«Рассказывают эпизод, когда стая бакланов выгнала рыбу на берег. Они поклевали, сколько могли, остальное испортилось», - передает слова местных жителей Анатолий Кушнарев.
Кстати, в прошлом столетии популяция баклана регулировалась человеком.
Что предлагают баргузинцы? Сегодня большой баклан относится к видам традиционной охоты, то есть его могут добывать только коренные малочисленные народы. В министерство природных ресурсов и экологии России направлено письмо о переводе этой птицы в объекты спортивной и любительской охоты. Кроме этого, байкальские поморы просят предусмотреть государственную поддержку для охотников.
Депутаты пока торопятся с выводами, отмечая необходимость учитывать мнение научного сообщества. Поступили заключения Лимнологического института, Бурятского института общей и экспериментальной биологии Бурятского научного центра, в комитете ждут заключения от Бурятского государственного университета.
Но уже ясно: ученые сходятся во мнении, что в первую очередь важно определить численность баклана. Сейчас ,по примерным расчетам, на территории Баргузинского национального парка гнездуется около 10 тыс птиц, а всего по Бурятии – около 50 тыс. Для получения точных данных нужно провести мониторинг. Провести его нужно оперативно – в течение этого года. По его итогам будут выработаны рекомендации правительству.
Пока очевидно одно жители побережья Байкала – однозначно «за» регулирование популяции птицы. «Речь не идет об уничтожении баклана, мы говорим об оптимизации численности. Это разные вещи, - подчеркнул Анатолий Кушнарев. – Сохранять биоразнообразие важно. Но если мы будем ждать, когда природа сама разберется, экологическому равновесию на Байкале будет нанесен огромный ущерб».
Впрочем, как рассказывал «Номер один»
, экологи, включая ученых особо охраняемых природных территорий, не видят в большом баклане угрозы для экологии Байкала. «Делать выводы о необходимости регулирования численности популяции можно только на основе полученных научно обоснованных рекомендаций», - говорится в пресс-релизе «Заповедного Подлеморья», объединенной дирекции Забайкальского национального парка и Баргузинского заповедника.
Фото: hural-buryatia.ru
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