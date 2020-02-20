20.02.2020
В Бурятии обсуждают угрозу «черной чумы» для Байкала

В Бурятии обсуждают угрозу «черной чумы» для Байкала

Нужен срочный мониторинг популяции большого баклана на озере-море  

 В марте в Бурятии пройдет расширенное рабочее совещание по проблеме роста численности большого баклана на Байкале с приглашением районов, минприроды Бурятии, федеральных надзорных ведомств, представителей науки, сообщили в Народном Хурале республики. В него поступило обращение от жителей Баргузинского района о необходимости регулирования численности большого баклана. Под документом стоят подписи почти 1,5 тыс человек.

Председатель Комитета республиканского парламента по экономической политике, природопользованию и экологии Анатолий Кушнарев и депутат Валерий Кочнев выехали в Баргузинский район, чтобы на месте услышать доводы сторон. Парламентарии провели две встречи: в Усть-Баргузине и поселке Суво с представителями местной власти, общественностью, охотинспекторами, предпринимателями, которые занимаются добычей рыбы.

В регионе все чаще можно услышать мнение о том, что популяция омуля в Байкале не может восстановиться из-за роста численности природных хищников – нерпы и, в особенности, баклана. Эта птица питается рыбой (не обязательно омулем) и в свое время была включена в Красную книгу. Сейчас популяция баклана не просто восстановилась, есть точка зрения, что размножившиеся птицы оказывают серьезный прессинг на экосистему Байкала. Ареал обитания баклана за последние годы расширился: его встречают не только вокруг Байкала в Баргузинском, Кабанском, Северо-Байкальском и Прибайкальском районе, но и на еравнинских и курумканских озерах. Можно услышать о том, что люди видели птиц даже в Мухоршибирском районе. Местные жители называют баклана «черной чумой» Байкала. Они полагают, что эта птица уже нарушает экологическое равновесие. Рыбы в Байкале стало значительно меньше.

«Нам привели цифры, что бакланы поедают около 5 тыс тонн рыбы в год. В основном это сорная (частиковая) рыба. Но при этом во время нереста бакланы питаются и омулем. Мы тратим огромные суммы на рыборазведение из федерального бюджета, а «кормится» с этого баклан. Это прямой экономический вред. Кроме этого подрывается продовольственная база населения», - рассказал Анатолий Кушнарев.

Между тем, сокращение рыбных косяков фактически поставит крест на рыболовном туризме. Не будет смысла проводить масштабные рыбалки на Байкале – никто не приедет, если будет знать, что трофеи заведомо будут скудными. Еще одна претензия, что бакланы не только питаются рыбой, но и губят ее без всякой для себя пользы.

«Рассказывают эпизод, когда стая бакланов выгнала рыбу на берег. Они поклевали, сколько могли, остальное испортилось», - передает слова местных жителей Анатолий Кушнарев.

Кстати, в прошлом столетии популяция баклана регулировалась человеком.

Что предлагают баргузинцы? Сегодня большой баклан относится к видам традиционной охоты, то есть его могут добывать только коренные малочисленные народы. В министерство природных ресурсов и экологии России направлено письмо о переводе этой птицы в объекты спортивной и любительской охоты. Кроме этого, байкальские поморы просят предусмотреть государственную поддержку для охотников.

Депутаты пока торопятся с выводами, отмечая необходимость учитывать мнение научного сообщества. Поступили заключения Лимнологического института, Бурятского института общей и экспериментальной биологии Бурятского научного центра, в комитете ждут заключения от Бурятского государственного университета.

Но уже ясно: ученые сходятся во мнении, что в первую очередь важно определить численность баклана. Сейчас ,по примерным расчетам, на территории Баргузинского национального парка гнездуется около 10 тыс птиц, а всего по Бурятии – около 50 тыс. Для получения точных данных нужно провести мониторинг. Провести его нужно оперативно – в течение этого года. По его итогам будут выработаны рекомендации правительству.

Пока очевидно одно жители побережья Байкала – однозначно «за» регулирование популяции птицы. «Речь не идет об уничтожении баклана, мы говорим об оптимизации численности. Это разные вещи, - подчеркнул Анатолий Кушнарев. – Сохранять биоразнообразие важно. Но если мы будем ждать, когда природа сама разберется, экологическому равновесию на Байкале будет нанесен огромный ущерб».

Впрочем, как рассказывал «Номер один», экологи, включая ученых особо охраняемых природных территорий, не видят в большом баклане угрозы для экологии Байкала. «Делать выводы о необходимости регулирования численности популяции можно только на основе полученных научно обоснованных рекомендаций», - говорится в пресс-релизе «Заповедного Подлеморья», объединенной дирекции Забайкальского национального парка и Баргузинского заповедника.

Фото: hural-buryatia.ru
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