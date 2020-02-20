Мужчины в Бурятии умирают сразу после выхода на пенсию

В республике доля мужчин среди пенсионеров составляет всего 30%





В преддверии Дня защитника отечества Бурятстат опубликовал данные о мужчинах, проживающих в Бурятии. Согласно информации статведомства, в республике проживает 468,9 тыс. мужчин или 47,7 % от общей численности населения. Средний возраст мужчин составляет 33,4 года, а ожидаемая продолжительность жизни - 65,7 лет.

Большая часть сильного пола проживет в городской местности - 269,9 тысяч, в сельской – 199,0 тыс. мужчин.

Численность женщин превышает численность мужчин на 45,5 тыс. человек, таким образом, на 1000 мужчин приходится 1097 женщин;

- В возрасте моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) и в трудоспособном возрасте (мужчины 16–59 лет, женщины 16–54 года) на тысячу мужчин приходилось 945 и 900 женщин соответственно, - сообщает Бурятстат.

По статистике, в трудоспособном возрасте находится 60,5% мужского населения, 26,5% моложе трудоспособного и 13,0% – старше трудоспособного.

Традиционно мальчики рождаются чаще девочек, на 1000 родившихся мальчиков в республике приходится 932 девочки. Но уже с 30 лет происходит перелом – женщин становится больше. А до пенсии доживают и вовсе единицы – мужчин среди пенсионеров в Бурятии всего 30,1%.

Численность мужской рабочей силы в Бурятии составляет 231,3 тыс. человек, в качестве безработных в центрах занятости зарегистрированы 2,8 тыс. мужчин.



Фото: https://gazeta-n1.ru/stock/prazdniki/