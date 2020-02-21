«АкваСиб» не удается отстоять завод по розливу байкальской воды

Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура в кассационной инстанции отстояла решение суда о признании незаконной разрешительной документации на строительство завода по розливу байкальской воды компанией «АкваСиб», сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Слушание дела Восьмым кассационным судом общей юрисдикции состоялось в Кемерово. На этой стадии обжалования участие в деле принимали представители Генеральной прокуратуры РФ». Судебная коллегия признала ранее постановленные по делу судебные акты законными и доводы прокуратуры обоснованными.
Ответчик, несмотря на доказанные нарушения по освоению территории, где произрастают редкие растения, обитают перелетные птицы, подлежащие особой охране, продолжает настаивать на правомерности строительства завода по розливу питьевой воды в поселке Култук, приводит доводы в обоснование своих жалоб.
«Однако, позиция ответчика – это позиция предпринимателя, отстаивающего собственный бизнес без учета вопросов потенциального экологического вреда планируемой деятельности. Строительство завода остановлено прокуратурой на основании действующего природоохранного законодательства. И принципиальная поддержка этого решения во всех судебных инстанциях говорит об ответственности прокуроров перед законом», - отметили в прокуратуре.
Как сообщал «Номер один»
, в ноябре прошлого года Четвертый арбитражный апелляционный суд также отказал в удовлетворении апелляционной жалобы компании «АкваСиб». Она оспаривала решение Арбитражного суда Иркутской области. Он признал недействительным договор компании с администрацией Култукского городского поселения об аренде земельного участка под строительство завода по розливу байкальской воды.
Между тем, Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура сейчас занялась проблемой юридического признания Таловских болот в Култуке болотами
. Без решения этого вопроса невозможно снести незаконно построенный здесь завод по производству байкальской бутилированной воды ООО «АкваСиб». Об юридическом казусе сообщала пресс-служба надзорного органа.
Напомним, строительство завода велось с января 2019 года иркутской компанией «АкваСиб», основным владельцем которой является компания из Китая. Скандал вокруг него начался весной, когда Росприроднадзор совместно с Генпрокуратурой РФ провели проверку в поселке Култук, в результате которой были выявлены факты загрязнения прибрежной зоны озера. По поручению главы минприроды России Дмитрия Кобылкина на жесткий контроль взяты все проекты производств по розливу воды в прибрежной зоне озера Байкал. Впрочем, в СМИ причины скандала связывались не только с экологией. К нему явно примешивалась политика, так как инвестпроект был одобрен властями Иркутской области, во главе которой стоял «красный» губернатор Сергей Левченко. Кроме того, не исключалась версия конкуренции со стороны уже работающих заводов по розливу байкальской воды.
Фото: baikalproc.ru
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