Гусиноозерская ГРЭС шалила со стоками в реку Тель

Росприроднадзор по сигналу активистов ОНФ выявил нарушения в оформлении документов на водопользование



В Бурятии в ОНФ обратились жители города Гусиноозерска с информацией о том, что Гусиноозерская ГРЭС сбрасывает сточные, включая дренажные, воды в реку Тель - приток озера Гусиное. Забайкальское межрегиональное управление Росприроднадзора подтвердило часть доводов по сигналу активистов ОНФ, сообщили в региональном исполкоме организации.



Проверка, проведенная специалистами Росприроднадзора, установила, что после выполнения технологического процесса выработки тепловой и электрической энергии осуществляется сброс воды по трем выпускам. Выпуск №1 производит сброс нормативно-чистых сточных вод, выпуск №2 сбрасывает нормативно-очищенные и промышленно-ливневые воды. А через выпуск №3 сливаются нормативно-чистые стоки, в том числе дренажные воды в реку Тель. Пользование водным объектом – рекой Тель - для забора фильтрационных вод с золошлакоотвалов ведется на законных основаниях.



В ходе плановой проверки «Центра лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу» (ЦЛАТИ по СФО), проведенной в августе 2019 года, были отобраны пробы сточных и природных вод для проведения лабораторных исследований, в том числе из реки Тель. Установлено, что Гусиноозерская ГРЭС не соблюдает условий водопользования на выпуске сточных вод №3.



Юридическому лицу выдано предписание об устранении нарушений в срок до 3 августа текущего года. А также в отношении и.о. главного инженера ГРЭС составлен протокол об административном правонарушении. Он оштрафован на 10 тыс рублей.



«Мы уделяем большое внимание состоянию окружающей среды в Гусноозерске, где скопилось много разных проблем, - отметил член регионального штаба ОНФ Бурятии Евгений Кислов. – Вопросы экологии города находятся под постоянным контролем соответствующих органов и регионального отделения ОНФ. Благодаря неравнодушным жителям Гусиноозерска поднимаются вопросы экологии и загрязнения окружающей среды».



По информации руководства Гусиноозерской ГРЭС на 2020 год запланирован ремонт дренажной системы золошлакоотвалов на сумму 12 млн рублей, а также реконструкция золошлакоотвала №2 на сумму 165 млн рублей. Реконструкция позволит улучшить экологические показатели и увеличить емкость чаши, а также выполнить предписание Росприроднадзора.



Фото: Гусиноозерская ГРЭС

