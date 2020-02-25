Закаменские леса Бурятии снова под ударом

Заказник открыли для добычи полезных ископаемых



В приграничном таежном районе Бурятии функционирует государственный природный биологический заказник регионального значения «Снежинский». Силовики считают, что «лесное» ведомство незаконно поставило эту территорию под удар. Цель деятельности заказника - сохранение и воспроизводство ценных в хозяйственном, научном, культурном отношении животных. Однако Республиканское агентство лесного хозяйства (РАЛХ) почему-то решило отдать его на откуп бизнесменам. С чем категорически не согласилась прокуратура.



Своя рука владыка



Летом 2018 года, проводя свою рутинную работу по управлению лесным хозяйством, РАЛХ утвердило «Лесохозяйственный регламент Закаменского лесничества». Этот документ в том числе устанавливает направления работы в лесу. В лесных кварталах заказника республиканские чиновники решили изменить «правила игры». Из-за чего природоохранная прокуратура вчинила ведомству иск о признании некоторых частей Регламента недействующими.



Силовики указали, в частности, на перевод лесов заказника в категорию эксплуатационных в кварталах Баянгольского участкового лесничества № 28-31. Чиновники включили в Регламент разрешение использовать вышеуказанные кварталы Баянгольского лесничества под выполнение работ по геологическому изучению недр, разработке месторождения полезных ископаемых, под строительство и эксплуатацию водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов.



Во что превратится заказник «Снежинский», если в его лесах начнут строить и эксплуатировать водохранилища или добывать полезные ископаемые, легко представить. Изменения явно нацелены на добычу полезных ископаемых, что требует воды. Допустим, золотодобыча. Популярен такой способ. Золото добывают промывкой измельченной горной породы сильной струей воды. Ненужная порода вымывается, а тяжелое золото, обладающее большой плотностью, остается.



В сумме количество кварталов, чья судьба встревожила прокуратуру, оказалось около 200.



В нарушение требований Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях», Положения о государственном природном биологическом заказнике регионального значения «Снежинский» оспариваемым Регламентом на территории заказника прямо разрешена заготовка древесины и заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов. Несмотря на отнесение лесов заказника и к орехово-промысловым зонам, и к запретным полосам лесов, расположенным вдоль водных объектов. На территории всего заказника допускается переработка древесины и иных лесных ресурсов, строительство, реконструкция линейных объектов, осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, ведение сельского хозяйства и иные виды деятельности, отметила прокуратура.



Не зная границ



Иск рассматривался в Верховном суде республики. РАЛХ отчаянно оборонялось.



Например, по баянгольским лесным кварталам № 28-31 бурятские «лесные» чиновники заявили, что они отнесены к эксплуатационным еще приказом федерального Агентства лесного хозяйства от 2010 года. Мол, положения этого приказа и были включены в Регламент.



Кварталы 28-31, отнесенные к эксплуатационным лесам, не входят в границы территории заказника «Снежинский, также заявил представитель РАЛХа. Поэтому требования исключить из разрешенных видов деятельности строительство водохранилищ, разработку месторождений и т.д. неправомерны.



Судебное противостояние было до того упорным, что, как указано выше, возник спор в элементарном и очевидном - каковы границы «Снежинского». Доводы РАЛХа, что баянгольские кварталы № 28-31 не относятся к заказнику, отклонены бурятской Фемидой.



«Поскольку они надлежащими доказательствами, включая поквартальную карту Закаменского лесничества, не подтверждаются», объяснил суд свою позицию. Более того, по сообщению Бурятского филиала ФГБУ «Рослесинфорг», кварталы входят в границы заказника «Снежинский». Неужели бурятские «лесные» чиновники не знали об этом? Могли бы попросить разъяснения у «Рослесинфорга». Или знали, но решили, как говорится, «ломиться внаглую»?



«Леса в границах заказника «Снежинский» являются в силу закона защитными», четко указал Верховный суд Бурятии и выразил недоумение, почему в Регламенте указано, что в границах Закаменского лесничества нет лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях.



Более того, вопреки положениям закона, в оспариваемом Регламенте лесные участки, расположенные в границах заказника, отнесены к эксплуатационным.



«На указанной территории заказника разрешены практически все виды использования лесов, предусмотренные статьей 25 Лесного кодекса РФ, без соблюдения ограничений, определенных федеральным и региональным законодательством для особо охраняемых природных территорий, что не соответствует целям создания заказника и нарушает права лиц, проживающих на территории Республики Бурятия на сохранение благоприятной окружающей среды», поразился Верховный суд республики.



Про ограничения «забыли»



Оправдывая утвержденный им Регламент, РАЛХ пустило в ход даже положение о заказнике «Снежинский». Оно допускает, к примеру, заготовку гражданами древесины для собственных нужд (при предварительном уведомлении администрации заказника).



Ведомство говорило, что в соответствующем перечне разрешенных видов использования леса не оказалось такого конкретного вида, как «заготовка гражданами древесины для собственных нужд», поэтому в Регламенте вынужденно использовали имеющийся термин «заготовка древесины».



Выяснилось, что не все так просто. В главе № 1 Регламента на самом деле отражается краткая характеристика лесничества и виды разрешенного использования лесов с распределением по кварталам. А ограничения по видам использования лесов и ограничения по видам целевого назначения лесов подлежат отражению в главе № 3.



Увы, в главе № 3 никаких ограничений по видам разрешенного использования лесов заказника, на которые обратила внимание прокуратура, не содержится.



Например, заготавливать в заказнике древесину можно. Но «не указано, что заготовка древесины в пределах кварталов, расположенных на территории заказника, осуществляется исключительно гражданами для собственных нужд в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий при условии предварительного уведомления администрации заказника». Собственно говоря, никто никогда не ставил цели совсем изолировать граждан от заказника «Снежинский».



Точно так же не указано, отметил суд, каких-либо ограничений (либо изъятий) в части заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов, переработки древесины, ведения сельского хозяйства, строительства и реконструкции линейных объектов и др.

А исходя из буквального значения содержащихся в Регламенте слов и выражений получилось, что на территории заказника многие виды использования лесов разрешены без ограничений.



В итоге отнесение части лесов заказника к эксплуатационным, а также установление спорных видов разрешенного использования леса провозгласили противоречащими Лесному кодексу РФ и другим законодательным актам, имеющим более высокую юридическую силу, чем те «хитромудрые» документы, на которые сослалось РАЛХ. Ссылка РАЛХа на приказ федерального Агентства лесного хозяйства от 2010 года тоже отвергнута.



Иск прокуратуры был удовлетворен. Проигравшая сторона обжаловала судебное решение в Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске. Скоро начнется рассмотрение жалобы. Видимо, у бурятских «лесных» чиновников большие виды на эти закаменские таежные массивы, коль они устроили такую отчаянную борьбу. Это наталкивает на размышления. Неужто там есть залежи золота, которые кто-то хочет начать осваивать?



Петр Санжиев, «Номер один»

Фото: "Номер один"

