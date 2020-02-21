Наступает год белой металлической Мыши

Как его встретить, рассказали в Иволгинском дацане





24 февраля 2020 года наступит новый год по буддийскому календарю – год белой металлической Мыши.

- По буддийской традиции перед встречей Нового года принято достойно проводить старый год: сделать большую уборку дома, а также принять участие в специальных ритуалах, - рассказали в Иволгинском дацане.22 февраля, в субботу, в 17:00 будет проведен хурал Табан Харюулга, способствующий устранению препятствий, ложных воззрений, различных бед, горестей, болезней тела и ума, преодолению вредоносного влияния внешних факторов. Во время хурала ламы читают ритуальные тексты, направленные на отвращение вреда, куда входят молитвы, обращенные к Дугар (Белозонтичной Таре), Доржо Намжом, особый текст «Хамчу Нагбо» – для устранения воздействия дурных помыслов, злых языков, последствий плохих снов, обращение к Зеленой Таре, а также великий текст «Шэрнин» («Сутра Сердца»). В 18 часов ламы начнут читать специальный молебен Дугжууба, после чего разведут ритуальный костер.Специально для Дугжуубы ламы готовят так называемый «соор» – увенчанную черепом высокую пирамиду из реек, бумаги и теста, напоминающую наконечник стрелы. Под ритуальные молитвы в него «вкладывают» подношение Чойжал сахюусану и затем торжественно сжигают на большом костре как символ духовного очищения.- Специально для прихожан, которые подготовили дома небольшие кусочки теста (очень маленькие по размеру, их делают только из воды и муки, без каких-либо добавок), салфетки или кусочки ткани и провели обтирание ими, сооружается меньший по размеру костер. Ни в коем случае нельзя кидать принесенные кусочки в костер, предназначенный для подношения защитнику Учения – Чойжал сахюусану, – напоминают в дацане.Правила для обтирания тканью, салфетками или тестом: сначала нужно покатать по лбу – символически собирая на ткань, салфетку или тесто дурные мысли, затем вокруг рта – собирая дурные слова, по груди – очищая сознание, потом в ладошках – как бы наматывая на ткань или тесто неблаговидные деяния. Можно также обтереть больные места, представляя при этом, что вы вытягиваете все плохое, а также в конце дунуть на ткань, салфетку или тесто, выдувая весь негатив.Затем эти небольшие кусочки теста, салфетки или ткань (ни в коем случае не в полиэтилене!), приносят в дацан и бросают в меньший по размеру ритуальный костер.23 февраля, в воскресенье, – день поста (бутуу удэр, или «закрытый день»): с 9:00 –молебен Мандал Шива (восхваление Зеленой Тары). В этот день все желающие могут поклониться и получить благословение Хамбо ламы Итигэлова.В 17:00 пройдет ритуал Цедор Лхамын Балин Адисалга (благословение подношений). В 19:00 начнется молебен, обращенный к богине Балдан Лхамо.24 февраля, в понедельник, в 6 часов утра начнется торжественный молебен Цедор Лхамо, отмечается наступление Сагаалгана, пройдет обмен хадаками, будет проведен обряд призывания удачи и благоденствия, все присутствующие смогут отведать белую пищу.С 2 по 16 лунные сутки Сагаалгана ламы будут читать особый молебен – Монлам Ченмо (Великий молебен – тиб.). Этот праздник длится в течение 15 дней и посвящается воспоминанию о 15 чудесах, которые, по преданию, Будда Шакьямуни совершил в индийском городе Шравасти. В этом году Монлам Ченмо будет проходить с 25 февраля по 10 марта.При этом принято на второй день Сагаалгана, 25 февраля, вторник, вывешивать хий морины – совершать обряд запуска «коней ветра удачи». Ламы проведут специальный ритуал освящения хий моринов – Хий Морин Сан. «Конь ветра удачи» – это символ, показывающий состояние благополучия человека.10 марта, во вторник, будет прочитан Додудба - текст из сутры Праджняпарамиты. 11 марта, в среду, в 9:00 пройдет специальный Сахюусан хурал, посвященный окончанию праздника Монлам Ченмо.- Сагаалган является одним из больших буддийских праздников, это самое благоприятное время для проведения очистительных обрядов, для посещения ламы-астролога, у которого можно узнать, что следует делать и чего избегать в наступившем году, также можно пригласить ламу домой для проведения очищающего обряда вашего жилища, - пояснили в Иволгинском дацане.Служба информации «Номер один»Фото: «Номер один»