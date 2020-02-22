22.02.2020
В Улан-Удэ поздравления с бурятским новым годом пишут с ошибками

В Улан-Удэ поздравления с бурятским новым годом пишут с ошибками

Из-за этого смысл новогодних благопожеланий меняется

Каждый год в преддверии праздника «Сагаалган» торговые компании развешивают баннеры с поздравительными надписями на бурятском языке. И нередко, видимо, из-за плохого знания бурятского языка допускаются ошибки и опечатки. 

Так, в паблике Аноним 03 улан-удэнцы «разоблачили» еще одну такую ошибку. Речь идет о вывеске на торговой площадке «Фортуна». 

«Сегодня увидела такую вывеску на торговой площадке Фортуна. Честно, стало обидно.  Администрация Фортуны, где ваша грамотность? Прежде чем вывешивать, спросите у носителей бурятского языка, как правильно будет. Тем более, накануне праздника. Если брать дословный перевод на бурятский, получается "Белый ( сагаан) черным (хараар)". Правильно будет "haраар (месяцем)". Исправьте, пожалуйста!» - пишут в паблике.

Из-за досадной ошибки, смысл поздравления  «С Белым месяцем!» поменялся на нечто непонятное: «Белого с черным!» 

Фото: Аноним 03 

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