В Улан-Удэ поздравления с бурятским новым годом пишут с ошибками

Из-за этого смысл новогодних благопожеланий меняется



Каждый год в преддверии праздника «Сагаалган» торговые компании развешивают баннеры с поздравительными надписями на бурятском языке. И нередко, видимо, из-за плохого знания бурятского языка допускаются ошибки и опечатки.



Так, в паблике Аноним 03 улан-удэнцы «разоблачили» еще одну такую ошибку. Речь идет о вывеске на торговой площадке «Фортуна».



«Сегодня увидела такую вывеску на торговой площадке Фортуна. Честно, стало обидно. Администрация Фортуны, где ваша грамотность? Прежде чем вывешивать, спросите у носителей бурятского языка, как правильно будет. Тем более, накануне праздника. Если брать дословный перевод на бурятский, получается "Белый ( сагаан) черным (хараар)". Правильно будет "haраар (месяцем)". Исправьте, пожалуйста!» - пишут в паблике.



Из-за досадной ошибки, смысл поздравления «С Белым месяцем!» поменялся на нечто непонятное: «Белого с черным!»



Фото: Аноним 03



