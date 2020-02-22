Жители поселка Наушки боятся потопа

Весной вода грозит добраться до жилых домов



В поселке Наушки дома, стоящие на берегу реки, находятся в зоне риска. Каждый год берега подмывает все больше, а сейчас до домов остались считанные метры. По словам жителей поселка, власти этой проблемой не занимаются. Со своей жалобой жители обратились в редакцию газеты «Номер один».



- За железной дорогой, возле берега Селенги у нас дома стоят. В прошлом году был паводок, берега подмыло. И вот уже метр до домов остается! Руководство поселка обещало принять меры, но пока ничего не происходит. Когда лед тронется, и если вода будет большая, то, скорее всего, поток дойдет до домов. Там нужно срочно ставить какие-нибудь отбойники, засыпать, - считает житель поселка Алексей Марчук.



Прислушаются ли власти поселка к опасениям жителей или жителей, действительно, весной начнет топить, - узнаем в ближайшее время.



Фото: А. Марчук



