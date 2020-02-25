25.02.2020
В Бурятии замначальника райотдела полиции выгнали за пьянку

В Бурятии замначальника райотдела полиции выгнали за пьянку

Подполковник утверждал, что был трезв, но от освидетельствования отказался

Суды Бурятии рассмотрели иск бывшего заместителя начальника отдела полиции Кабанского района Бурятии подполковника Виктора Трифонова. Экс-полицейский, уволенный из органов в связи с грубым нарушением служебной дисциплины, пытался обжаловать формулировку увольнения.

Как следует из материалов дела, летом прошлого года на телефон доверия МВД поступил звонок. Звонивший сообщил, что замначальника отдела полиции в пьяном виде едет на машине. О поступившем сигнале немедленно доложили врио главы МВД Бурятии. Тот распорядился провести служебную проверку. В райотдел полиции из Улан-Удэ выехали сотрудники МВД РБ.

«В ходе выезда обнаружены признаки алкогольного опьянения у врио начальника ОМВД подполковника полиции Трифонова В.А., находящегося в служебном кабинете – запах алкоголя изо рта, покраснение глаз и лица. Трифонову предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, однако он отказался, о чем составлен акт», говорится в рапорте проверяющих. В акте в также имелось объяснение самого подполковника: «отказываюсь от прохождения освидетельствования по причине того, что считаю себя трезвым».

Замначальника райотдела отстранили от работы и назначили служебную проверку. Однако Виктор Трифонов сам подал рапорт об увольнении и ушел в отпуск. Но в итоге полицейского уволили не по собственному желанию, как он хотел, а в связи с грубым нарушением служебной дисциплины.

Виктор Трифонов с такой формулировкой не согласился и пошел в суд. На суде он заявил, что служебная проверка проводилась с нарушениями, поэтому ее результаты незаконны. Кроме того, она началась уже после того, как он написал рапорт об увольнении, который не рассмотрели в установленный законом срок.

Рассмотрев материалы дела, суд отказал бывшему полицейскому в иске.

«Увольнение истца состоялось законно и обоснованно, т.к. факт грубого нарушения Трифоновым служебной дисциплины, выразившимся в отказе от прохождения медицинского освидетельствования, в ходе проведения служебной проверки был работодателем достоверно установлен. При этом порядок привлечения Трифонова к дисциплинарной ответственности соблюден, его права в ходе проведения служебной проверки нарушены не были», говорится в судебном решении.

Виктор Трифонов пытался обжаловать вердикт суда первой инстанции, но безрезультатно. На днях Верховный суд Бурятии отказал в удовлетворении апелляции бывшего полицейского, оставив решение райсуда без изменений.

Фото: «Номер один»
мвд увольнение
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