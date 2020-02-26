Военные лыжники, идущие в Москву, перевалили через Мандрик

Сейчас спортсмены направляются в Иркутскую область, преодолевая около 100 км по льду вдоль Байкала



Военнослужащие Восточного военного округа — участники уникального перехода Хабаровск — Москва преодолели высокогорный перевал в Бурятии — перевал Мандрик, сообщили в пресс-службе ВВО.



Высота перевала около 900 метров. На сегодняшний день этот участок маршрута является наиболее заснеженным, что во многом усложняет задачу по скоростному проходу дистанции. Основным способом передвижения на этом участке пути для участников стал пеший марш, после чего участники продолжили движение по руслу реки Селенга путем специальной сцепки военнослужащих на лыжах со снегоходом.



В поселке Селенгинск военнослужащих торжественно встретили местные жители, представители органов власти и студенты политехнического техникума. В настоящее время спортсмены направляются в Иркутскую область. Им предстоит преодолеть около 100 км по льду вдоль озера Байкал.



Напомним, переход стартовал 28 января в Хабаровске. Всего, менее чем за месяц, военнослужащие преодолели более 2 тысяч 600 км тяжелейшего пути по регионам Дальнего Востока России.

Стодневный лыжный переход до Москвы проходит комбинированным способом - на лыжах, снегоходах, армейских мотовездеходах и велосипедах. Общая протяженность маршрута составит 8492 км. Завершить маршрут планируется 7 мая.Отправной точкой, своего рода примером для военнослужащих ВВО послужил лыжный переход пятерых военнослужащих авиачасти Особой Краснознаменной Дальневосточной армии в 1934-1935 годах. Молодые командиры, стартовав 1 октября 1934 года со станции Бочкарев (ныне город Белогорск Амурской области), финишировали в Москве 12 февраля 1935 года, преодолев на лыжах и пешком 8134 километра за 120 дней.



Фото: пресс-служба ВВО/скриншот

