Мишка из Бурятии может не менее популярным, чем олимпийский

В первую тройку финалистов конкурса талисмана Всероссийской переписи населения 2020 года попала жительница Бурятии Виктория Батуева. Ее вариант логотипа набрал 456 голосов. На талисмане изображен бурый медведь с карандашом в лапах на фоне флага России, сообщили в Бурятстате.
Второй этап конкурса завершился в ночь с 21 на 22 февраля в 00:00 часов. Десять дней пользователи выбирали и голосовали за понравившуюся работу, присланную участниками на конкурс. На основе выбора пользователей был сформирован шорт-лист, в который вошли 77 работ. Жители из 74 регионов России приняли участие в национальном конкурсе. Передать важность переписи для всей страны, ее значение для нашего общего будущего – задача не из легких. Создание талисмана для самого масштабного государственного события десятилетия – это настоящий вызов для каждого.К тому же перепись 2020 года не обычная, в ней впервые будут применены IT-технологии.
Но и награда победителю достойная – денежный приз в размере 60 тыс рублей и известность на всю страну. Изображения талисмана-победителя будут использованы на протяжении всей кампании ВПН-2020 и появятся на печатной, информационной и рекламной продукции.
Согласно правилам, финалист конкурса будет определен жюри на основе сформированного шорт-листа. В состав жюри вошли представители Федеральной службы государственной статистики, ИД «Комсомольской правды», Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и специалисты творческого направления в области создания визуальных решений.
Бурятстат благодарит всех за участие, а нашей финалистке желает удачи.
Итоги конкурса будут опубликованы не позднее 28 февраля 2020 года: на официальной странице конкурса ВПН-2020 — https://www.strana2020.ru/contest/talisman
; «ВКонтакте» — https://vk.com/strana2020
; в Facebook — https://www.facebook.com/strana2020
; в «Одноклассниках» — https://ok.ru/strana2020
; вInstagram —https://www.instagram.com/strana2020/
; на сайте газеты «Комсомольская правда» — kp.ru.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Фото: strana2020.ru
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