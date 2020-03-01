Я – социопат

Как отличить расстройство личности от модной нелюбви к обществу?



Знаете ли вы, что термин социопат, который смело применяем к нелюдимому человеку, означает вовсе не то, что мы подразумеваем. Или другой термин – социофоб, оказывается, что человек, который страшится общения, не может сказать, чего именно он боится. Что объединяет и что различает социопата и социофоба расскажет кандидат психологических наук Игорь Бадиев.



Как распознать социофоба?



- Игорь Валерьевич, порой мы слышим о человеке такую характеристику: «он – социопат, сторонится общества и не любит людей». Расскажите, в чем суть термина социопат и чем он отличается от социофоба?



- Действительно, сейчас очень популярен образ такого социопата и мизантропа, как доктор Хаус. Харизматичного, выдающегося человека, который не принимает в расчет мнение других и действует по своему собственному разумению. Нам кажется, что вот это и есть социопат. Или другой пример, нам не хочется кого-то видеть, встречаться с кем-то, общаться в компании, и мы говорим: «у меня социофобия». Вот два примера, два термина – социопатия и социофобия. Что они означают, как проявляются и действительно ли доктор Хаус социопат, давайте разбираться.



У этих двух терминов общая основа – социо, в переводе - общество. Фобия означает боязнь, а патос – болезнь. Несмотря на некое созвучие и кажущуюся схожесть, это абсолютно разные явления, а если точнее, расстройства личности. То есть болезненные, патологические в какой-то степени явления.



Что такое социофобия? Тревожное расстройство личности, связанное с возникновением страха и тревоги по поводу установления социальных связей и отношений. То есть человек, по сути, боится общества. Из-за этого он не может интегрироваться в социум и наладить с ним взаимодействие, от чего испытывает очень сильные переживания тревожного характера. Это не значит, что он не хочет общаться, не хочет устанавливать контакты. Нет. Эта потребность в установлении социальных связей не может быть удовлетворена и реализована из-за того, что человек испытывает тревогу по поводу установления этих отношений, он их боится, что порождает сильнейший внутриличностный конфликт, нарушающий нормальное его функционирование.



- Он боится, что общество его не примет? Отвергнет?



- Содержание этих страхов может быть разным. Такое расстройство, как правило, возникает на основе определенных личностных предрасположенностей под действием определенных психотравмирующих обстоятельств. То есть это не что иное, как фобия, очень сильный страх, непонятно почему и откуда взявшийся.



Источником этого гиперболизирующего страха могут быть неудачный опыт социального взаимодействия, неправильные, ошибочные представления о нем. Собственно говоря, чего конкретно боится человек, может различаться в зависимости от индивидуального опыта. Но суть в том, что совсем не важно, чего он боялся. Например, человека, достаточно тревожного в личностном плане, имеющего такую особенность, как чувствительность к общественному мнению, каким-то образом отвергает общество или группа. В итоге у него появился страх быть отвергнутым. Этот страх еще нельзя назвать социофобией, потому что он конкретно знает, чего боится - быть отвергнутым.

Но, как показали знаменитые эксперименты Уотсона с маленьким мальчиком Альбертом, реакция страха при повторении может генерализовываться и охватывать всю сферу. Поэтому ряд неудач в установлении социальных контактов могут расширить у человека эту тревогу на все общество в целом.



Спросите у социофоба, чего конкретно он боится? И он не сможет вам ответить - то ли потому, что его осудят, то ли не примут, засмеют или проигнорируют. Он не может понять и осознать этого, потому что фобическая реакция на стимул (на социум) очень сильно расширилась и распространилась. Именно поэтому социфобия является расстройством.



Если же человек точно знает, что боится отвержения группой, то это просто страх, с которым можно каким-то образом справиться. Поскольку он конкретно осознает содержание этого страха, а при социофобии содержание страха выходит за пределы его внимания.



Социопат, интроверт или нонконформист?



Социопатия – это совершено другой феномен, это диссоциальное расстройство личности. Здесь нет тревоги или страха, социопатия проявляется в игнорировании социальных норм и требований в агрессивном и импульсивном поведении. То есть, по сути, человек асоциален – он полностью игнорирует любые требования социума.



Чем социопат отличается от асоциальной личности? Возьмем преступника, он тоже игнорирует требования закона, социальных норм и нарушает общественный порядок. Он асоциальный. Но мы не говорим, что он социопат и у него есть какое-то личностное расстройство. Нет. Это просто асоциальное поведение.



Дело в том, что преступник не игнорирует социальные нормы и требования, он противостоит им. При этом способен и подчиняется социальным нормам другого общества, допустим, криминального. Он живет по другим правилам, которые противостоят, вступают в конфликт и не совпадают с правилами общества в широком смысле слова. Поэтому в этой среде не может адаптироваться, а в криминальной достаточно хорошо себя чувствует и подчиняется ее правилам. Что касается социопата, то он в принципе не способен подчиняться социальным требованиям, и неважно, какие они.



- Значит, если человек просто игнорирует мнение окружающих, это не социопат?



- Нет, не социопат. Если он просто игнорирует мнение окружающих и не принимает их в расчет, то это называется нонконформизмом. Это качество личности. Такой человек очень устойчив к социальному давлению, поэтому может отстаивать свою точку зрения, противостоять группе. Кстати говоря, личностное качество, которое похоже на социофобию, это интроверсия. Интроверт – это особенность личности.



- Она способствует формированию социофобии?



- Совсем нет. Это такая личностная особенность, которая делает человека в большей степени ориентированным на внутренний мир, себя и ограниченный круг людей, чем на других. Это личностная черта ни в коем случае не подразумевает переход в социофобию. Да, на ее основе вполне может развиться социофобия, но необязательно. Социофобия может развиться и на других личностных чертах, например, на тревожности.



Поведение социопата абсолютно непредсказуемо, импульсивно, агрессивно, потому что подчинятся сиюминутным импульсам, в результате чего он в принципе не уживается в обществе. Он игнорирует требования общества, причем любого.



- Откуда и почему берется социопатия?



- Вопрос достаточно сложный. Это к вопросу, откуда вообще берутся все патологии. Вполне возможно, это связано с определенными условиями воспитания и жизнедеятельности, в том числе и в раннем возрасте. Но для формирования социопатии эти условия должны быть длительно действующими. Если для формирования социофобии вполне достаточно какого-то одного травматического события, которое запустило бы процесс, то здесь требуется постоянная и длительная ситуация в воспитании человека в постоянно меняющихся правилах. Ведь для того, чтобы правила игнорировать, они всегда должны меняться.



Вполне возможно, в какой-то степени на социопатическое поведение, связанное с игнорированием социальных норм, влияет и психопатия. В этом плане чем отличается социопат от психопата? Психопатия – это расстройство, связанное с тем, что человек не способен воспринимать эмоции других людей. Поэтому он не может сочувствовать, сопереживать, а из-за этого у него могут не сформироваться социальные нормы поведения, ответственность, чувство долга и прочее. Психопатия вовсе не означает автоматическую социопатию, так как психопат может и способен соблюдать нормы и требования общества. Но не потому, что он это чувствует, а на рациональной основе - потому что это ему выгодно.



К психологу или психиатру?



Социопатию и социофобию мы, как правило, причисляем не к патологическим явлениям, а к личностным особенностям. Они могут носить мировоззренческий характер, социально-психологический или собственно психологические свойства. Например, интровертированного нонконформиста мы можем называть социопатом, хотя его личностные особенности, то, что он не принимает в расчет мнение большинства и не нуждается в большом обществе, вовсе не мешают социальной адаптации. Поскольку он выполняет необходимые социальные функции – ходит на работу, платит налоги, получает зарплату.



- Как Доктор Хаус?



- Да, в этом плане он вполне себе социабелен, но ни в коем случае нельзя сказать, что у него патологичное поведение. Проблемное – да, но не патологичное.



- Значит, с патологичным поведением нужно идти к психиатру?



- Да. Нужно сказать, что эти понятия ушли в народ, и, как у любого болезненного проявления, есть разные степени ее выраженности. Поэтому одна из основных проблем в области психиатрии – диагностические критерии, то есть с какого момента мы будем считать то или иное проявление патологичным. И до какого момента оно является вариантом нормального поведения? Как правило, здесь ориентируются на критерии Ганнушкина – тотальность, стабильность и дезадаптивность. Как понять, социопатичный человек или нет?



В первую очередь, это никак не связано с его нежеланием устанавливать контакты или страхом перед общением. Если он боится устанавливать контакты, то это не социопатия, возможно, это социофобия. Человек игнорирует социальные нормы и требования. Первый вопрос, как долго это продолжается? Если длится в течение долгого времени, то мы можем говорить о стабильности в проявлении. Если это разовые эпизодические вещи, то, конечно, ни о какой стабильности речи нет.



Второе – тотальность в проявлении. Нужно ответить на вопрос - во всех ли ситуациях нарушаются эти требования? Например, подросток игнорирует требования своих родителей, не хочет ничего делать дома. Однако требования в школе или на секции он вполне себе выполняет. Третье – дезадаптивность. Нарушается ли жизнедеятельность человека, страдает ли он от этого? Только при наличии всех трех критериев мы можем говорить о том, что это действительно некое патологичное поведение. Если нет хотя бы одного, то это вариант нормы. Такое поведение можно назвать проблемным или девиантным, но ни в коем случае не патологичным и с этим можно идти к психологу.



Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».

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Фото: pixabay.com

Знаете ли вы, что термин социопат, который смело применяем к нелюдимому человеку, означает вовсе не то, что мы подразумеваем. Или другой термин – социофоб, оказывается, что человек, который страшится общения, не может сказать, чего именно он боится. Что объединяет и что различает социопата и социофоба расскажет кандидат психологических наук Игорь Бадиев.- Действительно, сейчас очень популярен образ такого социопата и мизантропа, как доктор Хаус. Харизматичного, выдающегося человека, который не принимает в расчет мнение других и действует по своему собственному разумению. Нам кажется, что вот это и есть социопат. Или другой пример, нам не хочется кого-то видеть, встречаться с кем-то, общаться в компании, и мы говорим: «у меня социофобия». Вот два примера, два термина – социопатия и социофобия. Что они означают, как проявляются и действительно ли доктор Хаус социопат, давайте разбираться.У этих двух терминов общая основа – социо, в переводе - общество. Фобия означает боязнь, а патос – болезнь. Несмотря на некое созвучие и кажущуюся схожесть, это абсолютно разные явления, а если точнее, расстройства личности. То есть болезненные, патологические в какой-то степени явления.Что такое социофобия? Тревожное расстройство личности, связанное с возникновением страха и тревоги по поводу установления социальных связей и отношений. То есть человек, по сути, боится общества. Из-за этого он не может интегрироваться в социум и наладить с ним взаимодействие, от чего испытывает очень сильные переживания тревожного характера. Это не значит, что он не хочет общаться, не хочет устанавливать контакты. Нет. Эта потребность в установлении социальных связей не может быть удовлетворена и реализована из-за того, что человек испытывает тревогу по поводу установления этих отношений, он их боится, что порождает сильнейший внутриличностный конфликт, нарушающий нормальное его функционирование.- Содержание этих страхов может быть разным. Такое расстройство, как правило, возникает на основе определенных личностных предрасположенностей под действием определенных психотравмирующих обстоятельств. То есть это не что иное, как фобия, очень сильный страх, непонятно почему и откуда взявшийся.Источником этого гиперболизирующего страха могут быть неудачный опыт социального взаимодействия, неправильные, ошибочные представления о нем. Собственно говоря, чего конкретно боится человек, может различаться в зависимости от индивидуального опыта. Но суть в том, что совсем не важно, чего он боялся. Например, человека, достаточно тревожного в личностном плане, имеющего такую особенность, как чувствительность к общественному мнению, каким-то образом отвергает общество или группа. В итоге у него появился страх быть отвергнутым. Этот страх еще нельзя назвать социофобией, потому что он конкретно знает, чего боится - быть отвергнутым.Но, как показали знаменитые эксперименты Уотсона с маленьким мальчиком Альбертом, реакция страха при повторении может генерализовываться и охватывать всю сферу. Поэтому ряд неудач в установлении социальных контактов могут расширить у человека эту тревогу на все общество в целом.Спросите у социофоба, чего конкретно он боится? И он не сможет вам ответить - то ли потому, что его осудят, то ли не примут, засмеют или проигнорируют. Он не может понять и осознать этого, потому что фобическая реакция на стимул (на социум) очень сильно расширилась и распространилась. Именно поэтому социфобия является расстройством.Если же человек точно знает, что боится отвержения группой, то это просто страх, с которым можно каким-то образом справиться. Поскольку он конкретно осознает содержание этого страха, а при социофобии содержание страха выходит за пределы его внимания.Социопатия – это совершено другой феномен, это диссоциальное расстройство личности. Здесь нет тревоги или страха, социопатия проявляется в игнорировании социальных норм и требований в агрессивном и импульсивном поведении. То есть, по сути, человек асоциален – он полностью игнорирует любые требования социума.Чем социопат отличается от асоциальной личности? Возьмем преступника, он тоже игнорирует требования закона, социальных норм и нарушает общественный порядок. Он асоциальный. Но мы не говорим, что он социопат и у него есть какое-то личностное расстройство. Нет. Это просто асоциальное поведение.Дело в том, что преступник не игнорирует социальные нормы и требования, он противостоит им. При этом способен и подчиняется социальным нормам другого общества, допустим, криминального. Он живет по другим правилам, которые противостоят, вступают в конфликт и не совпадают с правилами общества в широком смысле слова. Поэтому в этой среде не может адаптироваться, а в криминальной достаточно хорошо себя чувствует и подчиняется ее правилам. Что касается социопата, то он в принципе не способен подчиняться социальным требованиям, и неважно, какие они.- Нет, не социопат. Если он просто игнорирует мнение окружающих и не принимает их в расчет, то это называется нонконформизмом. Это качество личности. Такой человек очень устойчив к социальному давлению, поэтому может отстаивать свою точку зрения, противостоять группе. Кстати говоря, личностное качество, которое похоже на социофобию, это интроверсия. Интроверт – это особенность личности.- Совсем нет. Это такая личностная особенность, которая делает человека в большей степени ориентированным на внутренний мир, себя и ограниченный круг людей, чем на других. Это личностная черта ни в коем случае не подразумевает переход в социофобию. Да, на ее основе вполне может развиться социофобия, но необязательно. Социофобия может развиться и на других личностных чертах, например, на тревожности.Поведение социопата абсолютно непредсказуемо, импульсивно, агрессивно, потому что подчинятся сиюминутным импульсам, в результате чего он в принципе не уживается в обществе. Он игнорирует требования общества, причем любого.- Вопрос достаточно сложный. Это к вопросу, откуда вообще берутся все патологии. Вполне возможно, это связано с определенными условиями воспитания и жизнедеятельности, в том числе и в раннем возрасте. Но для формирования социопатии эти условия должны быть длительно действующими. Если для формирования социофобии вполне достаточно какого-то одного травматического события, которое запустило бы процесс, то здесь требуется постоянная и длительная ситуация в воспитании человека в постоянно меняющихся правилах. Ведь для того, чтобы правила игнорировать, они всегда должны меняться.Вполне возможно, в какой-то степени на социопатическое поведение, связанное с игнорированием социальных норм, влияет и психопатия. В этом плане чем отличается социопат от психопата? Психопатия – это расстройство, связанное с тем, что человек не способен воспринимать эмоции других людей. Поэтому он не может сочувствовать, сопереживать, а из-за этого у него могут не сформироваться социальные нормы поведения, ответственность, чувство долга и прочее. Психопатия вовсе не означает автоматическую социопатию, так как психопат может и способен соблюдать нормы и требования общества. Но не потому, что он это чувствует, а на рациональной основе - потому что это ему выгодно.Социопатию и социофобию мы, как правило, причисляем не к патологическим явлениям, а к личностным особенностям. Они могут носить мировоззренческий характер, социально-психологический или собственно психологические свойства. Например, интровертированного нонконформиста мы можем называть социопатом, хотя его личностные особенности, то, что он не принимает в расчет мнение большинства и не нуждается в большом обществе, вовсе не мешают социальной адаптации. Поскольку он выполняет необходимые социальные функции – ходит на работу, платит налоги, получает зарплату.- Да, в этом плане он вполне себе социабелен, но ни в коем случае нельзя сказать, что у него патологичное поведение. Проблемное – да, но не патологичное.- Да. Нужно сказать, что эти понятия ушли в народ, и, как у любого болезненного проявления, есть разные степени ее выраженности. Поэтому одна из основных проблем в области психиатрии – диагностические критерии, то есть с какого момента мы будем считать то или иное проявление патологичным. И до какого момента оно является вариантом нормального поведения? Как правило, здесь ориентируются на критерии Ганнушкина – тотальность, стабильность и дезадаптивность. Как понять, социопатичный человек или нет?В первую очередь, это никак не связано с его нежеланием устанавливать контакты или страхом перед общением. Если он боится устанавливать контакты, то это не социопатия, возможно, это социофобия. Человек игнорирует социальные нормы и требования. Первый вопрос, как долго это продолжается? Если длится в течение долгого времени, то мы можем говорить о стабильности в проявлении. Если это разовые эпизодические вещи, то, конечно, ни о какой стабильности речи нет.Второе – тотальность в проявлении. Нужно ответить на вопрос - во всех ли ситуациях нарушаются эти требования? Например, подросток игнорирует требования своих родителей, не хочет ничего делать дома. Однако требования в школе или на секции он вполне себе выполняет. Третье – дезадаптивность. Нарушается ли жизнедеятельность человека, страдает ли он от этого? Только при наличии всех трех критериев мы можем говорить о том, что это действительно некое патологичное поведение. Если нет хотя бы одного, то это вариант нормы. Такое поведение можно назвать проблемным или девиантным, но ни в коем случае не патологичным и с этим можно идти к психологу.Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».Вопросы психологу вы можете задать по адресу: pismo77@inbox.ru Фото: pixabay.com