Что подарить женщинам к 8 Марта?

Для того чтобы мужчинам было удобнее рассчитать бюджет, Бурятстат предлагает подборку идей подарков для женщин и средние цены по Бурятии, сложившиеся в январе 2020 года.
От мехового пальто или дубленки не откажется ни одна женщина, даже если это не предмет необходимости. Такая вещь стоит в республике порядка 58 688 рублей. Поездка в Тайланд, стоимостью 29231 рублей на одного человека на 7 дней с завтраком, оставит неизгладимые впечатления, загар и множество фото в Инстаграме.
Современный смартфон среднего ценового класса с диагональю от 3,5 до 5 дюймов, операционной системой Android, со встроенной памятью от 3,5 до 16 Гб пригодятся любой даме не зависимо от возраста. Стоит такой подарок в среднем 9 419 рублей.
Внимание к деталям и аксессуарам присуще каждой особи женского пола, поэтому вы не прогадаете, если преподнесете хорошую сумочку из натуральной кожи. Данный предмет галантереи обойдется в сумму порядка 8492 рубля. Как пара к сумке, подойдут перчатки из натуральной кожи средней стоимостью 1965 рублей. Такие дорогостоящие подарки запоминаются надолго и с огромной благодарностью.
Уже давно драгоценные металлы перестали быть предметом роскоши, а любовь прекрасной половины человечества к блестящим предметам известна даже детям. Выражением особого отношения к женщине, как правило, является подарок в виде золотого украшения. Средняя цена за грамм золота сложилась в 3 241 рубль.
Прекрасное напоминание о себе – это наручные женские часы механические, электронные либо кварцевые, средней стоимостью 2469 рублей, кроме часов с корпусом из драгоценных металлов.
Всегда приятно получить в подарок туалетную парфюмированную воду. За 100 мл в среднем придется заплатить 1951 рубль.
Времяпрепровождение в местах для отдыха оставит много хороших воспоминаний и доставит массу положительных эмоций. Посещение дома отдыха (пансионата) в расчете на одного человека в 2-х местном, либо 3-х местном благоустроенном номере обойдется в среднем 1 777 рублей в сутки.
Удивлять домочадцев и друзей можно дома, проявляя талант к кулинарии, но не менее приятно поужинать в ресторане в приятной компании. Ужин на две персоны в ресторане составляет 3416 рублей.
В современном мире, где остро ощущается нехватка времени, особо дорого ценится внимание к человеку. Поэтому не стоит огорчаться, если ваш бюджет не позволяет преподнести вышеперечисленные подарки. Организовать незабываемый праздник за небольшие деньги достаточно просто – главное все делать от души. Стандартный набор дарителя: шоколад, торт и шампанское будет стоить 920 рублей, 397 рублей за килограмм сладостей и 349 за литр напитка.
Не лишней в гардеробе будет ночная женская сорочка средней стоимостью 601 рубль. Как вариант для развлечения подойдет поход в театр или кино. Средняя цена билета в храме искусства на вечерний спектакль в 7-11-м ряду партера 456 рублей, кроме премьерных и гастрольных спектаклей. В кинотеатре билет будет стоить 244 рубля на вечерний сеанс в будний день, кроме пятницы.
Еще один вариант бюджетного подарка это запись на услугу маникюра и набор уходовой и декоративной косметики. Так, классический или аппаратный маникюр с полировкой ногтей и приданием формы ногтям (без покрытий, наращивания и украшений) обойдется всего в 346 рублей. Цена на крем для лица, объемом 100 мл в среднем 333 рубля, на крем для рук тем же объемом – 99 рублей. Стоимость туши для ресниц 454 рубля.
И, конечно же, куда без букета цветов! В зависимости от бюджета и желания можно подготовить как букетную композицию, так и подарить один большой цветок. Стоимость свежесрезанного цветка составляет 171 рубль.
Фото https://pixabay.com/
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