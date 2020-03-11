В Бурятии продовольственная инфляция в феврале достигла 0,7 %

Больше всего дорожают овощи и фрукты, меняются ценники на хлеб и некоторые крупы

В Бурятии в феврале инфляция на потребительском рынке республики составила 100,3 %. Основной вклад в нее вносит рост цен на продукты из-за высокой доли продовольствия в корзине потребительских расходов населения. Продовольственная инфляция в феврале достигла 0,7 %, сообщает Бурятстат.В группе продовольственных товаров лидерами по росту цен стала плодоовощная продукция, цены на них увеличились на 5,5 %. Более всего подорожали огурцы свежие на 22,2 %, помидоры свежие - на 15,3 %, чеснок - на 13,7 %, капуста белокочанная – на 11,9 %, морковь – на 8,6 %, лимоны - на 7,0 %, виноград - на 6,0 %, картофель - на 5,3 %, бананы - на 4,0 %, свекла - на 3,8 %.В то же время апельсины подешевели на 8,2 %, лук репчатый - на 3,7 %.Из хлеба и хлебобулочных изделий наиболее заметно подорожали хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной на 2,3 %, булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные – на 2,0 %, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта - на 1,2 %, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов - на 1,1 %.Из макаронных и крупяных изделий наблюдается повышение цен на крупу гречневую на 2,8 %, крупу овсяную и перловую – на 2,5 %, вермишель – на 1,7 %.Вместе с тем снизились цены на кофе натуральный в зернах и молотый на 7,3 %, яйца куриные – на 6,7 %, сырки творожные, глазированные шоколадом – на 5,9 %, рыбу охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород – на 3,8 %, кофе натуральный растворимый – на 3,8 %, консервы овощные для детского питания – на 2,9 %.В сегменте непродовольственных товаров рост цен замедлился до 0,1 %. Более всего подорожали ламинат на 5,6 %, краска для волос – на 4,7 %, мойка из нержавеющей стали для кухни – на 3,9 %, подгузники детские бумажные (памперсы) – на 3,0 %, свежесрезанные цветы – на 2,5 %, сумка женская из натуральной кожи – на 2,4 %, плита бытовая – на 2,4 %, кирпич красный – на 2,3 %.Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо в феврале повысились на 0,2 % и 0,8 % соответственно.Цены на медикаменты в среднем повысились на 0,6 %, в том числе: поливитамины без минералов отечественные на 4,6 %, анальгин отечественный – на 4,5 %, линекс – на 3,9 %, комбинированные анальгетики – на 2,5 %, флуоцинолона ацетонид - на 2,3 %, гепарин натрия – на 1,8 %, йод – на 1,6 %, офтан катахром – на 1,4 %.Снижение цен отмечается на: доску обрезную на 5,5 %, туалетную воду – на 4,9 %, мотоцикл без коляски, скутер – на 4,7 %, моноблок – на 4,5 %, электропылесос напольный – на 4,4 %, компьютер планшетный – на 4,4 %, цветной телевизор – на 4,2 %, крем для лица – на 4,1 %, электроутюг с терморегулятором, пароувлажнителем – на 4,0 %.Цены на услуги выросли на 0,2 %. В этом секторе наибольший рост тарифов был отмечен на поездку на отдых в Таиланд на 3,5 %, экскурсионную поездку во Францию – на 3,2 %, абонентскую плату за пакет услуг сотовой связи – на 3,0 %.Снижение цен наблюдается на начальный курс обучения вождению легкового автомобиля на 3,1 %, аренду однокомнатной квартиры у частных лиц – на 0,6 %.Графика: Бурятстат