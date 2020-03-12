Солбон Лыгденов продемонстрировал «Булаг-2»

Фильм был снят экспромтом всего за десять дней





Закрытый предпоказ нового фильма Солбона Лыгденова состоялся 11 марта в кинозале нового корпуса ТРЦ «Пионер». На него пригласили известных общественных деятелей, представителей СМИ и блогеров.

Действие нового фильма разворачивается в Тунинском районе. Главный герой – уроженец района Вячеслав, которого все называют «Намсараевич». Он давно живёт в Улан-Удэ, но в Тунке остались его родные, которых он приезжает проведать. В районе он пользуется большим уважением. Судя по дорогой машине, Намсараевич – преуспевающий предприниматель или госслужащий высокого ранга. Роль исполняет главный тренер сборной Бурятии по таэквондо Эрдэни Жамбалов, он же постановщик трюков и боевых сцен в «321-й Сибирской» и руководитель группы каскадёров «Сайнер».





Юмористическая побочная сюжетная линия, где деревенский пьяница водит американца по «святым местам», везде проводя обряды с водкой – по словам тункинцев, вполне реальное в районе явление.





По его словам, во всех уголках Бурятии можно найти таких талантливых исполнителей. В эпизодических ролях снялись известные в Бурятии деятели, вроде депутата горсовета Улан-Удэ Жаргала Цыбикова или приближённых главы района Ивана Альхеева. А песню оперным вокалом на сельском застолье исполнила певица Бурятского государственного театра оперы и балета Елена Мохосова.





Фильм продолжает идею первого «Булага» (в переводе с бурятского – «святой источник»): показать жизнь простого народа в бурятской сельской глубинке.Как сообщил режиссёр Солбон Лыгденов, «Булаг-2» он снял во время «паузы» в работе над эпопеей «321-я Сибирская», материалы которой сейчас отданы на обработку в США.- В «Голливуде» сейчас идет монтаж. Но наша съемочная группа – такой народ, что не можем просто сидеть, изнывать от безделья. Поэтому на зимних каникулах мы собрались, съездили и быстро сняли это кино, - рассказал Солбон Лыгденов.Собираясь пробыть на малой родине лишь пару дней, Намсараевич вынужден несколько задержаться, решая разные вопросы родных, и попутно вновь погружаясь в самобытные традиции бурятской деревни. Он посещает родственников и старых знакомых, обещает помочь с проблемам, наставляет оступившихся. Маленькому племяннику он устраивает познавательную экскурсию, чтоб рассказать про их деда, героически воевавшего в Великую Отечественную в той самой 321-й Сибирской. Между делом спасает земляка, серьёзно провинившегося перед бандитами. Завершается торжественным прощанием с родной землёй перед возвращением в город.В фильме постарались воссоздать атмосферу повседневной жизни бурятской деревни, живых традиций, связанных со «святыми местами». Обнажены и социально-экономические проблемы Бурятии. Многие мужчины в селе работают далеко от дома – в Южной Корее, на северных вахтах, и подолгу не видят свои семьи. Либо подрабатывают разными сомнительными заработками. Многие пьют, особо предприимчивые добывают спиртное, выступая «гидами» для доверчивых туристов.Как рассказал Солбон Лыгденов, «Булаг-2» был снят экспромтом всего за десять дней. Земляки охотно откликнулись, вызвавшись оказать и материальную поддержку, и поучаствовать.- В фильме нет ни одного профессионального актера. Все снявшиеся, от детей до стариков – абсолютно живые люди из народа, - подчеркнул Солбон Лыгденов.Зрители оценили фильм хорошо, хотя на их взгляд, сцена семейного застолья с песнями оказалась несколько затянутой. Кто-то ожидал появления любовной линии между главным героем и сельской учительницей, хотя Намсараевич показан как примерный семьянин. В целом, по зрительским отзывам, картина получилась очень светлой, положительной. Хотя перед просмотром многие ожидали увидеть различную сельскую «чернуху» и беспросветность. Но в итоге «Булаг-2» охарактеризовали как фильм «потрясающий, с большой метафорой, большой моралью».После показа многие предлагали режиссеру снять «Булаг-3», но чтоб действие разворачивалось в каком-нибудь другом сельском районе Бурятии.Фото: Василий Тараруев