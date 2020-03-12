Солбон Лыгденов продемонстрировал «Булаг-2»

Закрытый предпоказ нового фильма Солбона Лыгденова состоялся 11 марта в кинозале нового корпуса ТРЦ «Пионер». На него пригласили известных общественных деятелей, представителей СМИ и блогеров.
Фильм продолжает идею первого «Булага» (в переводе с бурятского – «святой источник»): показать жизнь простого народа в бурятской сельской глубинке.
Как сообщил режиссёр Солбон Лыгденов, «Булаг-2» он снял во время «паузы» в работе над эпопеей «321-я Сибирская», материалы которой сейчас отданы на обработку в США.
- В «Голливуде» сейчас идет монтаж. Но наша съемочная группа – такой народ, что не можем просто сидеть, изнывать от безделья. Поэтому на зимних каникулах мы собрались, съездили и быстро сняли это кино, - рассказал Солбон Лыгденов.
Действие нового фильма разворачивается в Тунинском районе. Главный герой – уроженец района Вячеслав, которого все называют «Намсараевич». Он давно живёт в Улан-Удэ, но в Тунке остались его родные, которых он приезжает проведать. В районе он пользуется большим уважением. Судя по дорогой машине, Намсараевич – преуспевающий предприниматель или госслужащий высокого ранга. Роль исполняет главный тренер сборной Бурятии по таэквондо Эрдэни Жамбалов, он же постановщик трюков и боевых сцен в «321-й Сибирской» и руководитель группы каскадёров «Сайнер».
Собираясь пробыть на малой родине лишь пару дней, Намсараевич вынужден несколько задержаться, решая разные вопросы родных, и попутно вновь погружаясь в самобытные традиции бурятской деревни. Он посещает родственников и старых знакомых, обещает помочь с проблемам, наставляет оступившихся. Маленькому племяннику он устраивает познавательную экскурсию, чтоб рассказать про их деда, героически воевавшего в Великую Отечественную в той самой 321-й Сибирской. Между делом спасает земляка, серьёзно провинившегося перед бандитами. Завершается торжественным прощанием с родной землёй перед возвращением в город.
В фильме постарались воссоздать атмосферу повседневной жизни бурятской деревни, живых традиций, связанных со «святыми местами». Обнажены и социально-экономические проблемы Бурятии. Многие мужчины в селе работают далеко от дома – в Южной Корее, на северных вахтах, и подолгу не видят свои семьи. Либо подрабатывают разными сомнительными заработками. Многие пьют, особо предприимчивые добывают спиртное, выступая «гидами» для доверчивых туристов.
Юмористическая побочная сюжетная линия, где деревенский пьяница водит американца по «святым местам», везде проводя обряды с водкой – по словам тункинцев, вполне реальное в районе явление.
Как рассказал Солбон Лыгденов, «Булаг-2» был снят экспромтом всего за десять дней. Земляки охотно откликнулись, вызвавшись оказать и материальную поддержку, и поучаствовать.
- В фильме нет ни одного профессионального актера. Все снявшиеся, от детей до стариков – абсолютно живые люди из народа, - подчеркнул Солбон Лыгденов.
По его словам, во всех уголках Бурятии можно найти таких талантливых исполнителей. В эпизодических ролях снялись известные в Бурятии деятели, вроде депутата горсовета Улан-Удэ Жаргала Цыбикова или приближённых главы района Ивана Альхеева. А песню оперным вокалом на сельском застолье исполнила певица Бурятского государственного театра оперы и балета Елена Мохосова.
Зрители оценили фильм хорошо, хотя на их взгляд, сцена семейного застолья с песнями оказалась несколько затянутой. Кто-то ожидал появления любовной линии между главным героем и сельской учительницей, хотя Намсараевич показан как примерный семьянин. В целом, по зрительским отзывам, картина получилась очень светлой, положительной. Хотя перед просмотром многие ожидали увидеть различную сельскую «чернуху» и беспросветность. Но в итоге «Булаг-2» охарактеризовали как фильм «потрясающий, с большой метафорой, большой моралью».
После показа многие предлагали режиссеру снять «Булаг-3», но чтоб действие разворачивалось в каком-нибудь другом сельском районе Бурятии.
Фото: Василий Тараруев
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