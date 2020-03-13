В Бурятии частным домам повысили тариф на мусор

В Бурятии владельцам частных домов де-факто повышен тариф на вывоз мусора. Региональный оператор «ЭкоАльянс» с 1 февраля отказался применять для частных домовладений понижающий коэффициент к нормативу накопления твердых коммунальных отходов.
Ранее за вывоз твердых коммунальных отходов жители многоквартирных домов и частного сектора оплачивали одинаково, исходя из норматива накопления -1,99 кубометра с человека в год, поясняется в пресс-релизе компании, однако на самом деле объем накопления ТКО в частных домах выше, чем в многоквартирных.
В итоге с 1 февраля эти нормативы для домовладений (физических лиц) будут применены в полном объеме и составят: для жителей индивидуальных жилых домов на одного проживающего - 2,27 кубометра в год; для жителей многоквартирных домов на одного проживающего: 1,99 кубометра год.
Таким образом, плата жителей Бурятии за ТКО составляет:
по 1-й зоне — 67,76 руб на одного человека в месяц для МКД;
по 1-й зоне — 77,29 руб на одного человека в месяц для ИЖС;
по 2-й зоне – 66,91 руб на одного человека в месяц для МКД;
по 2-й зоне – 76,33 руб на одного человека в месяц для ИЖС;
по 3-й зоне — 64,21 руб на одного человека в месяц для МКД;
по 3-й зоне — 73,24 руб на одного человека в месяц для ИЖС.
В пресс-релизе «ЭкоАльянса» напоминается, что услуга по обращению с ТКО является коммунальной и на нее распространяются такие же льготы и субсидии, как и на другие виды таких услуг. А также – о том, что Бурятия остается в числе российских регионов с самым низким нормативом накопления ТКО.
Однако отметим и другое. Повышение тарифа произошло после того, как республика получила долю в уставном капитале
мусорного оператора «ЭкоАльянс», фактически взяв его под контроль и назначив своего директора
компании.
Для справки.
1 Зона:
г. Улан-Удэ,
МО «Иволгинский район»,
МО «Тарбагатайский район»,
МО «Бичурский район»,
МО «Мухоршибирский район»,
МО «Окинский район»,
МО «Тункинский район»,
ГО «г. Северобайкальск»,
МО «Северо-Байкальский район»,
МО «Муйский район»,
МО «Баунтовский эвенкийский район»,
МО «Еравнинский район»,
МО «Кижингинский район»,
МО «Хоринский район»,
МО «Заиграевский район».
2 Зона:
МО «Баргузинский район»,
МО «Кабанский район»,
МО «Курумканский район»,
МО «Прибайкальский район».
3 Зона:
МО «Джидинский район»,
МО «Закаменский район»,
МО «Кяхтинский район»,
МО «Селенгинский район».
Фото: egov-buryatia.ru
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