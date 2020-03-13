В Бурятии частным домам повысили тариф на мусор

«ЭкоАльянс» отказывается от понижающего коэффициента к нормативу накопления ТКО для ИЖС



В Бурятии владельцам частных домов де-факто повышен тариф на вывоз мусора. Региональный оператор «ЭкоАльянс» с 1 февраля отказался применять для частных домовладений понижающий коэффициент к нормативу накопления твердых коммунальных отходов.



Ранее за вывоз твердых коммунальных отходов жители многоквартирных домов и частного сектора оплачивали одинаково, исходя из норматива накопления -1,99 кубометра с человека в год, поясняется в пресс-релизе компании, однако на самом деле объем накопления ТКО в частных домах выше, чем в многоквартирных.



В итоге с 1 февраля эти нормативы для домовладений (физических лиц) будут применены в полном объеме и составят: для жителей индивидуальных жилых домов на одного проживающего - 2,27 кубометра в год; для жителей многоквартирных домов на одного проживающего: 1,99 кубометра год.



Таким образом, плата жителей Бурятии за ТКО составляет:



 по 1-й зоне — 67,76 руб на одного человека в месяц для МКД;

 по 1-й зоне — 77,29 руб на одного человека в месяц для ИЖС;

 по 2-й зоне – 66,91 руб на одного человека в месяц для МКД;

 по 2-й зоне – 76,33 руб на одного человека в месяц для ИЖС;

 по 3-й зоне — 64,21 руб на одного человека в месяц для МКД;

 по 3-й зоне — 73,24 руб на одного человека в месяц для ИЖС.



В пресс-релизе «ЭкоАльянса» напоминается, что услуга по обращению с ТКО является коммунальной и на нее распространяются такие же льготы и субсидии, как и на другие виды таких услуг. А также – о том, что Бурятия остается в числе российских регионов с самым низким нормативом накопления ТКО.



Однако отметим и другое. Повышение тарифа произошло после того, как



Д ля справки.



 1 Зона:

 г. Улан-Удэ,

 МО «Иволгинский район»,

 МО «Тарбагатайский район»,

 МО «Бичурский район»,

 МО «Мухоршибирский район»,

 МО «Окинский район»,

 МО «Тункинский район»,

 ГО «г. Северобайкальск»,

 МО «Северо-Байкальский район»,

 МО «Муйский район»,

 МО «Баунтовский эвенкийский район»,

 МО «Еравнинский район»,

 МО «Кижингинский район»,

 МО «Хоринский район»,

 МО «Заиграевский район».

 2 Зона:

 МО «Баргузинский район»,

 МО «Кабанский район»,

 МО «Курумканский район»,

 МО «Прибайкальский район».

 3 Зона:

 МО «Джидинский район»,

 МО «Закаменский район»,

 МО «Кяхтинский район»,

 МО «Селенгинский район».



Фото: egov-buryatia.ru В Бурятии владельцам частных домов де-факто повышен тариф на вывоз мусора. Региональный оператор «ЭкоАльянс» с 1 февраля отказался применять для частных домовладений понижающий коэффициент к нормативу накопления твердых коммунальных отходов.Ранее за вывоз твердых коммунальных отходов жители многоквартирных домов и частного сектора оплачивали одинаково, исходя из норматива накопления -1,99 кубометра с человека в год, поясняется в пресс-релизе компании, однако на самом деле объем накопления ТКО в частных домах выше, чем в многоквартирных.В итоге с 1 февраля эти нормативы для домовладений (физических лиц) будут применены в полном объеме и составят: для жителей индивидуальных жилых домов на одного проживающего - 2,27 кубометра в год; для жителей многоквартирных домов на одного проживающего: 1,99 кубометра год.Таким образом, плата жителей Бурятии за ТКО составляет: по 1-й зоне — 67,76 руб на одного человека в месяц для МКД; по 1-й зоне — 77,29 руб на одного человека в месяц для ИЖС; по 2-й зоне – 66,91 руб на одного человека в месяц для МКД; по 2-й зоне – 76,33 руб на одного человека в месяц для ИЖС; по 3-й зоне — 64,21 руб на одного человека в месяц для МКД; по 3-й зоне — 73,24 руб на одного человека в месяц для ИЖС.В пресс-релизе «ЭкоАльянса» напоминается, что услуга по обращению с ТКО является коммунальной и на нее распространяются такие же льготы и субсидии, как и на другие виды таких услуг. А также – о том, что Бурятия остается в числе российских регионов с самым низким нормативом накопления ТКО.Однако отметим и другое. Повышение тарифа произошло после того, как республика получила долю в уставном капитале мусорного оператора «ЭкоАльянс», фактически взяв его под контроль и назначив своего директора компании. г. Улан-Удэ, МО «Иволгинский район», МО «Тарбагатайский район», МО «Бичурский район», МО «Мухоршибирский район», МО «Окинский район», МО «Тункинский район», ГО «г. Северобайкальск», МО «Северо-Байкальский район», МО «Муйский район», МО «Баунтовский эвенкийский район», МО «Еравнинский район», МО «Кижингинский район», МО «Хоринский район», МО «Заиграевский район». МО «Баргузинский район», МО «Кабанский район», МО «Курумканский район», МО «Прибайкальский район». МО «Джидинский район», МО «Закаменский район», МО «Кяхтинский район», МО «Селенгинский район».Фото: egov-buryatia.ru