В детсадах Улан-Удэ малышню кормят с нарушениями

ОНФ выступает за разработку мэрией концепции здорового питания дошкольников

Активисты Общероссийского народного фронта Бурятии направили запрос в Роспотребнадзор для принятия мер и устранения нарушений, выявленных в результате мониторинга организации питания в детсадах Улан-Удэ.



«Всего обследовались два муниципальных и два частных детских сада», - сообщили в региональном исполкоме ОНФ.



В детсаду № 15 «Радуга» (п. Аэропорт) выяснилось, что учреждением не проводится витаминизация блюд, а фактический рацион питания не соответствует примерному меню, утвержденному руководителем образовательной организации. В меню отсутствуют ссылки на рецептуры используемых блюд, а также сведения о пищевых веществах (белки, жиры и углеводы) и энергетической ценности меню за день. Также в меню не предусмотрено использование овощей и фруктов, кисломолочных напитков ежедневно, что не соответствует требованиям СанПиН. Кроме того, при отсутствии каких-либо продуктов не производится их замена на равноценные по составу в соответствии с таблицей замены продуктов по белкам и углеводам.



В детском саду № 59 «Золотой ключик» после проведения капитального ремонта и реконструкции питание детей организовано по типу буфета. Горячие блюда и кулинарные изделия доставляются по договору с предпринимателем. Горячие напитки и третьи блюда готовятся на пищеблоке детского сада. В детском саду не предусмотрено помещение для мытья обменной (оборотной) тары, в меню отсутствует полдник, в обед не предусмотрена закуска (салат или порционные овощи). А ужин для детей в основном состоит из углеводов без белков животного происхождения.



Частный детсад «Радость» расположен в трехкомнатной квартире на певом этаже жилого дома. Пища для детей готовится на кухне. Руководство не ведет контроль за температурным режимом хранения продуктов, отсутствует термометр, расположенный внутри холодильника. В утвержденном примерном меню на две недели не проведен расчет пищевой (количество белков, жиров, углеводов) и энергетической ценности, отсутствуют технологические карты приготовления готовых блюд и кулинарных изделий, а также не производится отбор суточных проб, которые должны храниться в течение трех суток.



Питанием в частном детсаду «Волшебный гном» по договору со 2 марта занимается «Комбинат детского питания». В здании сада не предусмотрено помещение для мытья обменной (оборотной) тары. Горячие блюда транспортируются и поступают в полимерных емкостях с крышками, термосы с изотермическим стенками не предусмотрены, температура при раздаче горячих блюд менее требуемой.



«В детском саду дети проводят большую часть дня. И от того, как они питаются, зависит их физическое состояние и развитие, - отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ Бурятии Наталья Сандакова. - Считаем необходимым и целесообразным разработку и утверждение органом местного самоуправления концепции здорового питания детей дошкольного возраста, включая разработку методических рекомендаций по формированию рациона в детских садах, в том числе диетического (лечебного и профилактического) питания».



Фото: ОНФ

