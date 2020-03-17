Командам «Байкальской рыбалки-2020» вернут взносы

Глава «Титана» Вадим Бредний пообещал сохранить до будущего года все призы



Руководитель группы компаний «Титан» Вадим Бредний на своей странице в Инстаграм «с грустью» известил любителей подледного лова рыбы на Байкале о том, что «Байкальская рыбалка-2020» не состоится.



Причина известна – необходимость дополнительных мер профилактики надвигающегося коронавируса. Решение принято на уровне правительства Бурятии в русле мер, которые принимаются федеральным кабинетом министром. В числе этих мер – отмена крупных массовых меропиятий, как внутри помещений, так и на улице.



«Все взносы, сделанные рыбаками и командами, для участия в «Байкальской рыбалке» мы возвратим. За это не стоит даже переживать. А все призы, готовившиеся для победителей в различных номинациях, автоматически перейдут на будущий год», - подчеркнул Вадим Бредний.



Он извинился перед рыбаками за сложившуюся ситуацию, попросив у них понимания.









Фото: megatitan.ru Руководитель группы компаний «Титан» Вадим Бредний на своей странице в Инстаграм «с грустью» известил любителей подледного лова рыбы на Байкале о том, что «Байкальская рыбалка-2020» не состоится.Причина известна – необходимость дополнительных мер профилактики надвигающегося коронавируса. Решение принято на уровне правительства Бурятии в русле мер, которые принимаются федеральным кабинетом министром. В числе этих мер – отмена крупных массовых меропиятий, как внутри помещений, так и на улице.«Все взносы, сделанные рыбаками и командами, для участия в «Байкальской рыбалке» мы возвратим. За это не стоит даже переживать. А все призы, готовившиеся для победителей в различных номинациях, автоматически перейдут на будущий год», - подчеркнул Вадим Бредний. Напомним, об отмене «Байкальской рыбалки» , как и других крупных республиканских массовых мероприятий, стало известно накануне на брифинге в правительстве Бурятии.Фото: megatitan.ru