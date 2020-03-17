В Улан-Удэ отменили все массовые мероприятия

В их числе турниры по борьбе и мини-футболу





В Улан-Удэ отменены все массовые мероприятия. Это связано с решением, принятым 16 марта на заседании Республиканского оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Бурятии, сообщили в пресс-службе мэрии.

Ограничения коснутся и таких крупных спортивных мероприятий, как турнир по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза И.В. Балдынова, запланированный на 20 марта, и турнир по мини-футболу «Памяти воинов-афганцев» 21 марта.«Все меры приняты с открытой датой до стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции в мире», отметили в пресс-службе мэрии.Фото: мэрия Улан-Удэ