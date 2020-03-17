В Бурятии не смогли найти виновных в загрязнении Селенги марганцем

Одной из причин этого стало отсутствие оперативного взаимодействия между ведомствами





Безрезультатно завершилось в Бурятии расследование по факту катастрофического загрязнения реки Селенги марганцем. Напомним, что в пробе воды, которую отобрали 21 ноября 2019 года на пункте государственной сети наблюдений, обнаружили экстремально высокое загрязнение данным веществом.

Отбор был сделан на километр ниже Улан-Удэ и на три километра выше села Сотниково (Иволгинский район). «Концентрация марганца составила 659 мкг/куб. дм (65,9 ПДК)», - сообщили тогда гидрометеорологи.Материалы прошли через Роспотребнадзор, поступили в Минприроды республики, а затем ведомство направило их в Росприроднадзор. Существовало подозрение, что в Селенгу был произведен залповый сброс марганца. Возможно, в ходе технологической аварии на каком-либо предприятии.«Росприроднадзор ответил, что по полученной информации он не смог определить конкретный источник загрязнения», - сообщили «Номер один» в министерство природных ресурсов республики.«Федералы», в свою очередь, заявили, что информацию такого рода надо передавать как можно скорее. Очевидно, работники контролирующего органа хотели найти свежие следы, которые могли остаться в месте сброса марганца.Система информационного взаимодействия между гидрометом, минприроды, Роспотребнадзором и Росприроднадзором есть. Тем не менее, в данном случае установленное взаимодействие не помогло выявить нарушителя.Фото: «Номер один»