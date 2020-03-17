Анализ на коронавирус у жителя Бурятии, прибывшего из Кореи, оказался отрицательным

Вчера, 16 марта, в Улан-Удэ в поликлинику №6 обратился мужчина с жалобой на боли в горле. Он прибыл из Южной Кореи - страны неблагополучной по заболеваемости коронавирусом. У него взяли анализы на экспресс-тест, а всех посетителей поликлиники не выпускали, пока не собрали номер телефонов и личные данные.

Сегодня вечером стало известно, что по официальной информации Минздрава результаты экстренного теста на коронавирус у мужчины, прибывшего из Кореи, отрицательные.

Если бы тест оказался положительным, все присутствующие в поликлинике перешли бы в статус «контактных» и попали под наблюдение медиков.

Таким образом, в Бурятии случаев заражения коронавирусом пока нет. Между тем, по стране, по состоянию на сегодняшний день, зафиксировано 114 случаев заражения, в том числе сегодня 21 новый случай.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 17 марта, всего в мире подтверждено свыше 173 тыс. случаев заболевания, скончались 7019 человек.





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