В Бурятии китайские туристы вместо Байкала угодили в обсерватор

Выяснилась судьба иностранцев, задержанных вчера в аэропорту Улан-Удэ





Выяснилась судьба группы граждан из Китая и Японии, прибывших вчера рейсом Москва Улан-Удэ авиакомпании «Победа». Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РБ, все они были помещены в специализированный обсерватор на карантин.