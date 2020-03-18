В Бурятии китайские туристы вместо Байкала угодили в обсерватор

Выяснилась судьба группы граждан из Китая и Японии, прибывших вчера рейсом Москва Улан-Удэ авиакомпании «Победа». Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РБ, все они были помещены в специализированный обсерватор на карантин.
Напомним, что 17 марта полиция и работники контролирующих ведомств на летном поле международного аэропорта «Байкал» задержали четырех граждан Китая и одного из Японии, после чего увезли их в неизвестном направлении
. Сегодня пресс-служба Роспотребнадзора уточнила адрес прибытия иностранцев - им стал специализированный обсерватор, где иностранцы побудут до 14 суток.
- Проведено анкетирование граждан с уточнением информации о дате пересечения государственной границы РФ, о предполагаемом месте проживания на территории республики, - сообщила пресс-секретарь ведомства Анастасия Ковалева. - В результате проведенных противоэпидемических мероприятий иностранные граждане были госпитализированы под медицинское наблюдение в обсерватор, развернутый на базе социально-оздоровительного отделения Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн.
По словам представителя ведомства, «у граждан нет симптомов заболевания».
Как подчеркнули в Роспотребнадзоре, поскольку иностранцы прибыли в республику в качестве туристов (планируя в том числе посетить Байкал) с размещением в отелях Улан-Удэ, то их пришлось разместить в обсерваторе. Ведь в гостинице, как пояснили специалисты, в отличие от квартиры или дома «невозможно обеспечить полную изоляцию человека». Как сообщила Анастасия Ковалева, никаких исключений здесь нет.
- Все граждане, прибывшие их неблагополучных по китайской коронавирусной инфекции территорий, должны быть изолированы в течение 14 дней с момента прибытия в РФ, - отметила она. - Для этого гражданам необходимо обратиться на «горячую линию» 8 (3012) 37 95 32 и сообщить сведения о себе.
Фото: pixabay.com
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