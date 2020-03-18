В Улан-Удэ из-за коронавируса будут бороться с очередями в супермаркетах

Чиновники попросили торговые сети открывать все кассы





Торговые сети Бурятии получили из Минпромторга РБ инструкции, в которых описываются регламенты работы торговли в период эпидемии китайского коронавируса (COVID-19).

- Суть рекомендаций в том, чтобы организовать работу касс таким образом, чтобы не было очередей, - рассказал руководитель отдела одной крупной торговой сети Улан-Удэ. - Если вдруг, очередь образовалась, необходимо ее рассредоточить силами охранников таким образом, чтобы расстояние между покупателями было не менее метра.Как отмечается в инструкции, один метр - это минимальное расстояние между людьми, которое рекомендует Роспотребнадзор с целью ограждения граждан от заражения COVID-19.Также властями рекомендовано увеличить выход кассиров на кассы в «часы пик».Тем не менее, пока в Бурятии не наблюдается особых изменений к лучшему.- Все упирается в деньги, ведь если кассир на кассе не загружен, то это потеря денег для владельцев сети, - посетовал он. - Конечно, мы увеличим выход кассиров, но только вечером.Однако так думают не все. Как рассказал улан-удэнский бизнесмен, съездивший недавно в Читу, там в крупных супермаркетах, в частности в «Абсолюте», в любое время дня работают все кассы!- Рекомендации ведь это на выбор, а в Забайкалье сетям просто жестко приказали гарантировать отсутствие всяких очередей на кассах, что и было выполнено бизнесом, - отметил предприниматель. - Сети и так хорошо заработают на ажиотажном спросе в связи с эпидемией, поэтому они вполне могут увеличить загрузку персонала и увеличить фонд оплаты труда.Фото: «Номер один»