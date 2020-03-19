Коронавирус лишил заключенных свиданий

Комплекс мер профилактики COVID-19 принимает ФСИН России

В исправительных учреждениях и следственных изоляторах ФСИН России приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий для предупреждения распространения заболеваемости коронавирусом среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также работников уголовно-исполнительной системы.



Государственный санитарный врач ФСИН России вынес постановление «О введении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, направленных на недопущение возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», сообщили в республиканском управлении ФСИН.



В случае выявления у лиц, содержащихся под стражей, симптомов заболевания или подозрений на новую коронавирусную инфекцию, начальникам территориальных органов ФСИН России поручено организовать их госпитализацию в учреждения государственных и муниципальных систем здравоохранения.



В учреждения исправительной системы также категорически запрещен допуск посетителей и сотрудников с повышенной температурой тела и лиц, прибывших в течение последних 14 дней из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции. Организуется и реализуется комплекс других профилактических мероприятий.



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