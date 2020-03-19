В Улан-Удэ начали шить многоразовые маски с национальным колоритом

Их можно стирать и использовать повторно





17 марта глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение Минпромторгу республики в недельный срок проработать вопрос организации производства средств индивидуальной защиты жителей от коронавируса.

Министр Сергей Желтиков провел переговоры с руководством «Байкальской текстильной компании» об изготовлении масок. И сейчас фабрика уже пошила небольшую пробную партию многоразовых масок. Они изготовлены из текстиля, их можно стирать.





«Продумана оптимальная защитная форма. Кроме того, предусмотрены принты в национальном стиле. Они не считаются медицинскими и будут реализовываться через розничную сеть», сообщают власти.