Власти Бурятии и руководство БГУ ищут решение затянувшемуся конфликту

История вокруг строительства Национального музея на месте «Спартака» началась еще в прошлом году



Однако и сегодня не очень понятно, какова судьба обоих объектов. Власти Бурятии настаивают на том, что строить музей необходимо именно здесь, и предлагают одному из главных вузов Бурятии взамен место на Центральном стадионе. БГУ же отстаивает стадион, упирая на возможную потерю своей лицензии, на неравные условия обмена и многое другое. В аргументах сторон и инфраструктурных перспективах разбирался «Номер один».



Четыре в одном



Осенью прошлого года в Улан-Удэ приезжал Максим Егоров, заместитель министра строительства России. Ему в числе прочего продемонстрировали набережную столицы. И рассказали, что здесь, в историческом центре Улан-Удэ, ожидаются поистине революционные коммунальные изменения. Сюда должны провести теплотрассу, которой тут никогда не было, и модернизировать все прочие сети. Это дало бы огромный толчок развитию этих мест. Тогда же объявили, что в районе стадиона «Спартак» намечено размещение нового здания Национального музея, здания театра танца «Байкал» и других объектов.



«Вода проведена, но только для колонок. Канализация заполнена, ее надо увеличивать. По электроэнергии рассчитано только на бытовое потребление. Но в перспективе здесь можно развить все до нормального городского пейзажа, создать новое городское пространство. Нужна инженерная инфраструктура. Стоимость сетей - 1,6 млрд. Мы уже точно понимаем, что будем делать», - говорил тогда еще и. о. руководителя Администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков.



«В целом мы планируем все четыре вида инфраструктуры проложить в одном «колодце». Можно будет вскрывать его для ремонта в любой момент, не нарушая дорожного покрытия. В дальнейшем можно привлечь инвесторов для строительства жилого комплекса, гостиничного, соцобъектов. Как только появится инфраструктура, начнется развитие», - сообщил он же.



Со своей стороны, Максим Егоров сказал, что разрабатывается программа по созданию комфортной среды в исторических центрах городов и министерство будет помогать - выделит деньги.



«Готовьте документацию, и будем работать. Как подготовите, мы вас поддержим», - заверил он.



Однако ученый совет БГУ не собирается отказываться от своего стадиона. В чем же причина такой позиции?



Дорогое удовольствие



Во-первых, как прокомментировал недавно ректор БГУ Николай Мошкин, стадион вписан в лицензию, на основании которой и работает университет.



- То есть он прописан как объект, который обеспечивает реализацию образовательного стандарта, и находится внутри лицензии. Как только мы лишаемся нашего стадиона, в этот же момент лишаемся аккредитации и приостанавливаем деятельность лицензии, - пояснил он. - А это значит, что не сможем выдать дипломы государственного образца выпускникам следующего года. Но если 1000 человек не получат диплом государственного образца, кто от этого выиграет? Наверное, никто.



Вопрос действительно серьезный. Однако этих рисков можно избежать, если вместо «Спартака» вписать в лицензию другой объект, не уступающий по характеристикам. БГУ, к слову, вместо переезда на остров позже предложили место на Центральном стадионе. Подчеркнем, место на стадионе, а не весь стадион. Университету предлагали футбольное поле, часть трибун, раздевалки. Дело в том, что содержание Центрального стадиона обходится в 57 млн рублей в год. Тогда как на «Спартак» у БГУ уходит примерно 9 млн.



Футбольное поле и предлагающиеся к нему площади как раз по содержанию «тянули» на 9 млн, остальное продолжилось бы финансироваться из бюджета республики.



Но такой вариант БГУ тоже не устроил. Ведь в лицензию нельзя вписать кусок стадиона взамен целого спортивного объекта. А значит, нужно передавать стадион целиком. Но в этом случае возникает вопрос, кто будет платить 57 млн на его содержание?



Задел на будущее



Второй аргумент, который приводит руководство БГУ, - перспективы «Спартака» в части развития на его территории спортивной инфраструктуры.



- Там, вы знаете, находится единственный открытый лукодром, где сейчас все лучники стреляют. Кроме того, мы вынуждены зимой арендовать манеж в сельхозакадемии для наших легкоатлетов, потому что нет своего манежа, а здесь у нас есть площадь. Сейчас на Госсовете прозвучало, что необходимо развитие инфраструктуры вузов, а у нас залог развития есть. Есть земля, на которой можем что-то построить. А чем плохо, если на нашей площади появится хорошее современное здание универсального игрового зала, хорошего манежа? Мы сделаем полный апгрейд своего стадиона, и он также будет блестящим элементом центра города. Разве это плохо? Наверное, нет, - говорил в одном из интервью Николай Мошкин.



Эти перспективы, конечно, вдохновляют. Но есть несколько моментов. Во-первых, для этого требуются деньги. Что, в принципе, возможно, учитывая роль БГУ в системе образования Бурятии и федеральные программы. Во-вторых, новое строительство снова упирается в отсутствие коммунальной инфраструктуры. Ведь сюда не проведена теплотрасса. А это уже гораздо более серьезные суммы. Которые, к слову, власти готовы потратить, если здесь будет строительство музея и других социально-культурных объектов.



Кроме того, на Центральном стадионе тоже есть перспективы развития. Он тоже может быть включен в федеральные программы, и здесь тоже могут появиться лукодром, манеж для легкоатлетов и прочие объекты. Если постараться и выбить деньги из федерального бюджета. Но это придется делать в любом случае, даже если «Спартак» никуда не переедет.



Альтернативы нет



Также ученый совет БГУ справедливо задается вопросом: почему нельзя построить музей в другом месте? Ведь изначально обсуждалось его расположение на Верхней Березовке, рядом с Этнографическим. Тогда появился бы своего рода музейный комплекс, а Верхняя Березовка повысила бы свой туристско-культурный статус.



- Я просто обосновываю, почему мы хотели сюда посадить. Во-первых, на Верхней Березовке далековато и развития не даст, то есть он сам по себе будет, а вокруг него особо развития не получится, - говорил глава Бурятии Алексей Цыденов журналистам в прошлом году.



Конечно, центр города, набережная, где будут располагаться сразу несколько крупных культурных объектов, вариант более подходящий с любой точки зрения. Но обязательно ли размещать его на месте «Спартака»? Ведь вокруг полно старых домов, которые можно переселить, а на их месте начать строительство.



Однако такой вариант – слишком дорогое удовольствие. Речь идет о сотнях миллионов рублей дополнительно. Ведь сначала жителей надо расселить, значит нужно купить или построить им новое жилье. А учитывая, что речь идет о довольно большой территории, то и затраты будут колоссальные, и стоимость проекта резко возрастет. И, конечно же, федералы не гарантируют доплаты по такому варианту событий.



Еще один вопрос, активно обсуждаемый, кто именно принимает решение о передаче или непередаче стадиона? Руководство БГУ отмечает, что конечный собственник объекта – Российская Федерация, и здесь слово за Росимуществом. А федеральные ведомства в любом случае будут руководствоваться позицией университета, которую выражает ученый совет. И если совет откажет, то вероятность одобрения наверху снижается почти до нуля.



«Совсем другие виды»



Конечно, обе стороны хотят развития города. Хотят увидеть новый музей в центре города, развитие инфраструктуры и изменение облика Улан-Удэ.



- Я вырос здесь. Родился на Батарейке, сначала учился в первой школе, потом в 19-й. Поэтому Улан-Удэ - это мой родной город. И хочется, чтобы его облик менялся, чтобы он становился ярче, красивее. Убирались какие-то страшные строения и т.д. Мы за это, и наши студенты тоже за это, - озвучивал Николай Мошкин мнение всего коллектива БГУ.



Здесь руководство, да и весь коллектив университета солидарны с позицией правительства Бурятии. Всем хочется, чтобы планы Алексея Цыденова, которыми он поделился в прошлом году, сбылись.



«Когда театр появится, музей появится, набережная будет нормальная… Совсем другие виды, культурная зона будет. Появятся сети – появится возможность застройщикам заходить. Сейчас сюда они не заходят, потому что им еще надо будет за свои деньги расселить дома. Поэтому сейчас главное – решить со стадионом БГУ», - говорил глава Бурятии.



Власти республики также не хотят разрушать инфраструктуру БГУ и тем более лишать его лицензии. Ведь от этого вуза, по сути, зависит будущее республики. А значит, нужно искать компромисс. Сейчас идут активные переговоры относительно будущего «Спартака» и Национального музея. Хочется верить, что они закончатся хорошо и быстро. Ведь времени на долгое обсуждение у нас нет. Чем дольше затягивается этот процесс, тем выше шансы, что Бурятия вылетит из программы. И тогда в минусе окажутся все.



Валентин Соколов, «Номер один».

Фото: пресс-служба правительства Бурятии

