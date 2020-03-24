В Улан-Удэ долг по алиментам вылился в 14 месяцев в колонии-поселении

Горожанин, забывший о несовершеннолетнем сыне, забыл и об условном сроке за кражу



В Улан-Удэ 33-летний горожанин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение кражи,приговорен к реальному сроку лишения свободы за уклонение от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего сына, сообщили в УФССП по Бурятии.



Несколько лет назад мужчину лишили родительских прав и обязали к выплате алиментов в размере ½ прожиточного минимума для детей в Бурятии с учетом индексации. Однако, находясь в трудоспособном возрасте, должник не считал необходимым работать и платить алименты. В результате у родителя образовалась алиментная задолженность в размере 238 тыс рублей. Эти факты явились основанием для привлечения его к административной ответственности и назначения наказания в виде 100 часов обязательных работ.



В последующем, в связи с тем, что меры административного воздействия не оказали на должника должного воздействия, органами дознания службы судебных приставов было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 157 УК РФ за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего ребенка.



Суд признал родителя признали виновным и по совокупности преступлений путем частичного сложения неотбытой части наказания по предыдущему приговору за совершение кражи, окончательно назначил один год два месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении.



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