Бурятия не фиксирует коронавируса и шьет маски

Всего под медицинское наблюдение было взято 888 человек, прибывших из стран, неблагополучных по COVID-19







В Бурятии, по данным на сегодняшний день, больных коронавирусной инфекцией не зарегистрировано.За весь период выявлено 42 больных с респираторными симптомами. Эти люди прибыли из стран, неблагополучных по COVID-19. Среди них: пять граждан КНР и 37 россиян. Все заболевшие были госпитализированы, лабораторно обследованы, 23 человека выписаны в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов анализов.



В стационарах республики сегодня находятся 19 человек с респираторными симптомами. Это люди, прибывшие из неблагополучных стран, сообщили в минздраве Бурятии.

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Всего за весь период под медицинское наблюдение было взято 888 человек, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 500 человек. Из них 11 человек (8 – граждан КНР, 2 – Японии, 1 – РФ) изолированы в обсерватор, развернутый на базе социально-реабилитационного отделения (Верхняя Березовка). За остальными гражданами ведется медицинское наблюдение на дому, выдано 37 листков нетрудоспособности.



Лабораторные исследования на новый коронавирус проводятся на базе лаборатории республиканского Центра гигиены и эпидемиологии. Проведены исследования от 1020 человек (1798 исследований), в том числе от больных с респираторными симптомами, прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, лиц, находящихся под медицинским наблюдением, больных внебольничными пневмониями и ОРВИ. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.



На «горячую линию» минздрава Бурятии для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (телефон 8-3012-37-95-32), всего поступило 330 звонков, из них за последние сутки - 140.



По сведениям министерства промышленности и торговли Бурятии в настоящее время семь предприятий республики начали производство средств индивидуальной защиты – ООО «Байкальский текстильный комбинат» (2000 штук в сутки), ООО «Эльф» (1500-2000 шт.), ООО «Наран» (начато производство), ООО «Торо» (600 шт.), ИП Прокопова Ю.А. (2500 шт.), ИП Саянин В.Е. (400 шт.), ИП Абрамова М.Д. (70 шт.). В настоящее время необходима сертификация продукции.



В мире общее число заболевших в 164 странах мира составляет 375 458 человек, из которых 81 691 в КНР.В России зарегистрировано 438 случаев коронавирусной инфекции. Пролечены и выписаны из медицинских организаций 17 человек. За последние сутки в стране зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом.



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