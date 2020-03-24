В Бурятии усилен контроль за ценами на продукты питания

Угроза коронавируса не вызвала в республике ажиотажного спроса на продовольствие



Бурятское УФАС России с 23 марта перевело мониторинг цен на продукты питания в ежедневный режим. Перечень товаров, цены на которые будут фиксироваться сотрудниками управления каждый день, включая выходные, расширен до 24 наименований, в числе которых хлеб, мука, соль, сахар, рис, гречка, макаронные изделия, сообщили в антимонопольном управлении.



«По поручению ФАС России мы усиливаем контроль за ценовой ситуацией, - комментирует врио руководителя управления Инесса Баглаева, - Это необходимо для своевременного пресечения завышения цен в условиях повышенного спроса, связанного с угрозой распространения коронавируса».



Необходимо отметить, что в Бурятии ажиотажного спроса на продовольственные товары не наблюдается. Продукты питания имеются в наличии, торговые сети принимают все меры по их оперативной выкладке.



В Бурятском УФАС России продолжает работать горячая линия по приему информации о необоснованном росте цен на продукты питания. Сообщить о завышении цен можно по телефонам: 8 (3012) 22-12-63, 21-44-19.



Горячая линия действует и на сайте управления. После нажатия на соответствующий баннер, заявителю будет предложено заполнить форму и отправить ее в ФАС России.



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