24.03.2020
В Бурятии из-за коронавируса депутаты прекратили общение с гражданами

В Бурятии из-за коронавируса депутаты прекратили общение с гражданами

Обратиться в горсовет и Хурал теперь можно только дистанционно

Для профилактики коронавирусной инфекции в горсовете Улан-Удэ временно ограничен прием граждан.

«Граждане могут обратиться в горсовет в письменной форме путем направления почтовой корреспонденции или в электронной форме. Также можно обратиться через интернет-приемную на официальном сайте города», сообщили в пресс-службе горсовета.

Депутатам горсовета также рекомендовано временно ограничить личный прием граждан в общественных приемных на избирательных округах и оповестить жителей о том, что к депутату можно обратиться письменно, в том числе по интернету.

Аналогичные меры приняты и в Хурале Бурятии.

«Общественная приемная Народного Хурала в связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции переходит на дистанционный режим работы. Граждане могут обратиться в Народный Хурал через Интернет-приемную, по электронной почте или через Почту России», рассказали в пресс-службе парламента.

Фото: russianstock.ru
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