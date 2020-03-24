В Бурятии из-за коронавируса депутаты прекратили общение с гражданами

Обратиться в горсовет и Хурал теперь можно только дистанционно





Для профилактики коронавирусной инфекции в горсовете Улан-Удэ временно ограничен прием граждан.

«Граждане могут обратиться в горсовет в письменной форме путем направления почтовой корреспонденции или в электронной форме. Также можно обратиться через интернет-приемную на официальном сайте города», сообщили в пресс-службе горсовета.Депутатам горсовета также рекомендовано временно ограничить личный прием граждан в общественных приемных на избирательных округах и оповестить жителей о том, что к депутату можно обратиться письменно, в том числе по интернету.Аналогичные меры приняты и в Хурале Бурятии.«Общественная приемная Народного Хурала в связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции переходит на дистанционный режим работы. Граждане могут обратиться в Народный Хурал через Интернет-приемную, по электронной почте или через Почту России», рассказали в пресс-службе парламента.Фото: russianstock.ru