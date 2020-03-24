В Бурятии из-за коронавируса депутаты прекратили общение с гражданами

Для профилактики коронавирусной инфекции в горсовете Улан-Удэ временно ограничен прием граждан.
«Граждане могут обратиться в горсовет в письменной форме путем направления почтовой корреспонденции или в электронной форме. Также можно обратиться через интернет-приемную на официальном сайте города», сообщили в пресс-службе горсовета.
Депутатам горсовета также рекомендовано временно ограничить личный прием граждан в общественных приемных на избирательных округах и оповестить жителей о том, что к депутату можно обратиться письменно, в том числе по интернету.
Аналогичные меры приняты и в Хурале Бурятии.
«Общественная приемная Народного Хурала в связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции переходит на дистанционный режим работы. Граждане могут обратиться в Народный Хурал через Интернет-приемную, по электронной почте или через Почту России», рассказали в пресс-службе парламента.
Фото: russianstock.ru
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