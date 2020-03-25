Власти Бурятии сообщили о первом положительном тесте на коронавирус

Сейчас врачи определяют все контакты заразившегося пациента





Вечером 24 марта вирусологическая лаборатория дала предварительный положительный результат пробы на коронавирус, взятой в Бурятии. Анализы направлены для проверки в научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске. В течение нескольких суток диагноз будет уточнен. Принят полный комплекс мер реагирования, сообщают власти региона.

В каком районе республики выявлен заболевший, является он местным жителем или приезжим, не сообщается.«Санитарными врачами проводится работа по определению контактных людей и их проверка и организация предварительной самоизоляции. Проводится весь объем необходимых противоэпидемических мероприятий для предотвращения распространения инфекции», говорится в официальном сообщении властей.Лабораторные исследования на коронавирус проводятся на базе лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии РБ. На сегодня проведены 1798 исследований от 1020 человек.Со стороны правительства Бурятии и Управления Роспотребнадзора принимается полный перечень мер реагирования. Подготовлена инфраструктура для оказания медицинской помощи пациентам. Тест-системами для лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии обеспечена в достаточном объеме.Фото: pixabay.com