В Бурятии в 2019 году выплаты по европротоколу увеличились в 2,5 раза

Всего по договорам ОСАГО автомобилистам республики возмещено почти 600 млн рублей



В 2019 году страховые компании выплатили по европротоколам жителям Бурятии более 71млн рублей. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Всего по договорам ОСАГО автомобилистам республики возмещено почти 600 млн рублей– на 2% больше, чем в 2018 году, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Банка России.

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«Жители Бурятии стали чаще оформлять ДТП по упрощенной процедуре без вызова инспектора ГИБДД. Такая система существенно облегчает жизнь автовладельцев, экономит время и нервы всех участников дорожного движения. Надеемся, водители будут еще активнее использовать европротокол для оформления мелких ДТП. Тем более, что с 1 октября 2019 года максимальная сумма возмещения по этой системе увеличена в четыре раза – до 400 тыс рублей», – рассказала управляющий региональным подразделением Банка России Наталья Эйрих.



Максимальный размер возмещения по европротоколу действует только при оформлении ДТП через специальное приложение «ДТП.Европротокол» (ios, android). Если авария оформляется только на бумажном носителе, размер компенсации не превышает 100 тыс рублей.



Упрощенной процедурой можно воспользоваться, если в аварии участвовали только две машины, у обоих водителей есть полис ОСАГО, никто из участников ДТП не пострадал.



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