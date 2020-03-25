В Улан-Удэ завершилось строительство школы на ул. Цыбикова

Она рассчитана на 250 мест





В Улан-Удэ завершено строительство школы по ул. Цыбикова, рассчитанной на 250 учащихся, сообщили в Минстрое Бурятии.

Общая площадь школы 2410 кв. метров. Здание имеет три этажа, в него входит столовая с пищеблоком, помещение трудового обучения, читальный зал с фондом хранения, учебные классы на 2-м этаже, большой спортивный зал с раздевалками, обеденный зал на 84 места и зрительный зал на 90 мест. На прилегающей территории обустроена спортивная площадка и футбольное поле. На строительство школы было направлено 336 млн. руб. в рамках национального проекта «Образование».Школу начали строить в марте 2019 года. На сегодняшний день она уже получила разрешение на ввод в эксплуатацию.Фото: Минстрой Бурятии