В Улан-Удэ завершилось строительство школы на ул. Цыбикова

В Улан-Удэ завершено строительство школы по ул. Цыбикова, рассчитанной на 250 учащихся, сообщили в Минстрое Бурятии.
Общая площадь школы 2410 кв. метров. Здание имеет три этажа, в него входит столовая с пищеблоком, помещение трудового обучения, читальный зал с фондом хранения, учебные классы на 2-м этаже, большой спортивный зал с раздевалками, обеденный зал на 84 места и зрительный зал на 90 мест. На прилегающей территории обустроена спортивная площадка и футбольное поле. На строительство школы было направлено 336 млн. руб. в рамках национального проекта «Образование».
Школу начали строить в марте 2019 года. На сегодняшний день она уже получила разрешение на ввод в эксплуатацию.
Фото: Минстрой Бурятии
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