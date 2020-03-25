В Бурятии объявились мыши-поджигатели

Грызуны нарушили изоляцию проводов, что привело к замыканию проводки



В Бурятии в селе Кабанск произошел пожар в жилом двухэтажном доме. В момент прибытия первого подразделения пожарной охраны загорание наблюдалось на втором этаже, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



Пожаром повреждено потолочное перекрытие на площади 1 кв метр. Вероятно причиной пожара послужило нарушение правил монтажа электрооборудования: электропроводка была проложена между гипсокартоном и стеной, где грызуны нарушили целостность изоляции проводов. В результате произошло короткое замыкание электропроводки.



Предположительно по причине короткого замыкания электропроводки произошел пожар и в поселке Таксимо Муйского района. В момент прибытия пожарных горело потолочное перекрытие. В итоге огнем повреждена кровля дома и потолочные конструкции на площади 5 кв метров возле которых была проложена электропроводка.



Еще один жилой дом стал объектом пожара в СНТ «Восход» Заиграевского района. Огонь уничтожил крышу дома. Скорей всего причиной пожара послужило отсутствие огнеупорной разделки трубы дымохода (расстояние от внутренней поверхности дымового канала до сгораемой конструкции).



В ДНТ «Багульник» Тарбагатайского района произошло загорание бани.На момент прибытия пожарных горела крыша строения. В результате пожара уничтожена крыша и потолочные перекрытия бани на площади 20 кв.м. Причиной пожара, предположительно, послужил перекал трубы дымохода.



Всего за минувшие сутки в Бурятии зарегистрировано 13 пожаров, шесть из которых произошли в районах республики.



Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

