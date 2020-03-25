Бурятия не нуждается в деньгах на борьбу с коронавирусом

Однако от помощи бизнесменов власти не отказываются





По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, республика готова к наступлению коронавируса. Об этом он сообщил сегодня на встрече с блогерами и журналистами.

- Мы полностью обеспечены на сегодня лекарствами для лечения коронавируса. Если будут какие-то осложнения, у нас есть 153 аппарата ИВЛ (искусственной вентиляции легких – прим.) Плюс мы 17 аппаратов со строящегося онкоцентра сняли и перевели в наши больницы. Также у нас подготовлены дополнительные места для карантина, для больничной изоляции. Порядка 139 мест у нас подготовлено для карантинной передержки, если необходимость такая будет, - рассказал глава.На вопрос о возможной финансовой помощи от бизнеса на покупку ИВЛ, факты которой присутствуют в других регионах, Алексей Цыденов ответил, что необходимости в деньгах сейчас нет.- Сейчас проблема не в деньгах, мы все деньги уже выделили, из республиканского бюджета в том числе. Вопрос в поставках ИВЛ. Производителей немного, сейчас поставка идет централизованно, через министерство промышленности и торговли РФ. Мы заявку сделали. Поставка будет. Необходимости просить помощи у кого-то нет. Вопрос в наличии самих аппаратов, а не в деньгах. Если кто-то от бизнеса поможет, то мы, конечно, не против. Но сейчас у бизнеса у самого сложный период. Мы еще бизнесу помогать будем, - пояснил он.Фото: «Номер один»