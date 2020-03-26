В Улан-Удэ дорогостоящие «Львята» вышли из стоя по вине депо

На купленные за полмиллиарда рублей трамваи не нашлось смазки





На прошлой неделе один за другим с улиц Улан-Удэ исчезли почти все новые «Львята». Как оказалось, большинство из 15 новеньких трамваев вышли из строя, не прокатав пассажиров и полгода. Тогда же МУП «Управление трамвая» заявило, что новые и ранее не эксплуатировавшиеся в Сибири трамваи якобы... не справились с холодами. Однако эксперты убеждены, дело вовсе не в морозах. Трамваи, судя по всему, просто не выдержали безграмотности обслуживающего персонала, забывшего вовремя поменять смазку в подшипниках вагонов.

Напомним, что 15 трамвайных вагонов модели 71-911ЕМ «Львенок» производства ООО «ПК Транспортные системы» приобретены в конце 2019 года за невиданную для городского транспорта сумму - почти 500 млн рублей. Естественно, у города таких денег отродясь не было, а профинансировал дорогостоящую покупку федеральный бюджет.Генеральный директор ООО «ПК Транспортные системы» Александр Дубровкин, участвовавший в помпезном запуске в эксплуатацию «Львят», заверил горожан, что «эти трамваи прослужат городу более 30 лет». Однако вагоны сломались гораздо раньше - за три с небольшим месяца. Причем необъяснимо массовый выход из строя «Львят» случился аккурат во время недавнего визита в Бурятию полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева. Трамвайщикам еще повезло, что вагон не остановился на ходу, когда они решили прокатить на «Львенке» высокого гостя (поспособствовавшего выделению полумиллиарда в рамках «дальневосточной субсидии»). Как рассказал один из работников МУП «Управление трамвая», спустя примерно час, как Юрий Трутнев сошел с вагона, раздался сильный шум под днищем «Львенка», и трамвай срочно закатили в депо на ремонт. Несмотря на то, что публичного конфуза в конечном итоге удалось избежать, остальные «Львята» один за другим элементарно начали «помирать».Что касается официальной позиции, то МУП «Управление трамвая» почти сразу же после скандала ушло в глухую оборону. Несмотря на то, что с улиц пропали знаменитые «чудо-вагоны» и был заметно увеличен интервал движения, никаких оперативных объяснений не последовало. Лишь после того как СМИ начали интересоваться вопросом пропажи «Львят», начались довольно пространные объяснения.- Поставленные вагоны были новыми и не испытывались в суровых климатических условиях, и, поскольку они очень сложны в эксплуатации, прибывшие представители завода-изготовителя поделились с нашими работниками опытом техобслуживания данной модели трамвая, - сообщил директор МУП «Управление трамвая» Юрий Санжанов.- Опыт эксплуатации трамвайных вагонов в условиях низких температур (ниже 30 градусов) отсутствовал, - заявила в СМИ представитель МУП Марина Раднаева. По ее словам, зиму вагоны еще выдержали, а вот потом как-то сразу начали ломаться. Что там сломалось и каким образом, в МУП не пояснили. Но постарались туманно заверить горожан, что, мол, волноваться нет причин. И что «все техническое обслуживание проводится не за счет бюджета города или предприятия, а за счет производителя - ООО «ПК Транспортные системы», которое полностью выполняет свои обязательства, ведь трамваи находятся на гарантии».Однако «Номер один» выяснил, что все сказанное было, мягко скажем, далеко от действительности.- Разговоры про зиму, после которой якобы все там сломалось, это для людей несведущих… Ведь практически все трамваи вышли из строя из-за разрушения подшипников, - рассказал один из представителей завода-изготовителя. - Речь отнюдь не идет о заводском браке или неправильной экплуатации вагонов. Просто своевременно не проведены обязательные регламентные работы по замене смазки подшипников.К слову, подшипники являются важной деталью любого наземного транспорта, используемые для снижения трения между движущимися частями, расположенными в ходовой части машины. В современных автомобилях, например, подшипники не обслуживают - на заводе в деталь заливают масло. И деталь должна функционировать до конца жизни машины. В трамваях, как пояснил эксперт, ситуация несколько иная - пробег трамвая в несколько раз больше, чем у машины, а ходовая часть испытывает колоссальные нагрузки в связи с огромным весом вагона. Поэтому в подшипниках вагонов смазка быстро теряет свою эффективность и для хорошей работы детали требуется регулярная доливка или полная замена определенного количества масла.Но проблема, как говорит специалист, была в том, что, несмотря на закупленную трамвайщиками смазку, ее использовали удивительно неэффективно. Ведь слесари МУПа, как они сами признаются, израсходовали практически всю смазку... на один вагон. Причем в гораздо больших объемах, чем это было необходимо. А на остальные трамваи не хватило. Почему не закупили сверхнормативное количество смазки, можно понять, но как в таком случае обосновать перелив?Тем не менее трамвайщики, несмотря на явную, что называется, ошибку, попытались переложить проблемы на завод-изготовитель. Вагоны на заводской гарантии, меняйте подшипники за свой счет. Однако представители ООО «ПК Транспортные системы», приехав в Улан-Удэ и сняв сломавшиеся детали, зафиксировали сильнейшие физические разрушения всех подшипников. Естественно, за такой короткий срок при правильной эксплуатации установленные на вагонах немецкие подшипники не могли бы вот так сразу разрушиться. Причем один за другим. Все-таки Германия обеспечивает определенное качество, да и российские подшипники, также устанавливаемые на многих видах продукции ООО «ПК Транспортные системы», как пояснили эксперты, гарантируют долгий пробег. Разумеется, при регулярном техобслуживании. Поэтому любая последующая экспертиза легко бы отличила бракованный подшипник от некачественного обслуживания детали, и эту простую мысль заводчане донесли до МУП. После чего озвучили стоимость ремонта, оказавшуюся просто фантастической.В МУПе были неприятно удивлены цене ошибки.- Подшипники, каждый из которых весит около десятка килограммов, пришлось срочно завозить из Москвы, - сообщил на условиях анонимности один из работников МУПа. - Хорошо, что нам все же удалось договориться с заводом-изготовителем и «Управлению» пошли навстречу. Представитель трамвайщиков отметил, что он «не может точно сказать, во сколько обойдется ремонт трамваев, но нам дали скидку в 3 млн рублей». Можно только представить, в какую сумму обошлась цена недолитой смазки при таких-то скидках.Таким образом, на первый план выходит вопрос не о цене покупки городского транспорта. А насколько дорого будет обходиться для улан-удэнских налогоплательщиков стоимость полученного «подарка» со стороны федерального центра? Также не лишним было бы узнать, не пора ли начать переобучение руководства и техперсонала МУП «Управление трамвая»? Ведь в случае продолжения подобного отношения к дорогостоящему городскому транспорту издержки для муниципальной казны станут слишком обременительными. А горожане регулярно будут ждать часами на остановках в ожидании прибытия вагона.Пресс-секретарь МУП «Управление трамвая» Марина Раднаева заверила: «В настоящий момент ситуация нормализовалась. Все идет по плану. С середины прошлой недели ежедневно из депо на линию выходит по одному «Львенку», и планируется, что к концу текущей недели большая часть их парка будет обслуживать жителей Улан-Удэ. Могу добавить, что, несмотря на сложности с обслуживанием новых вагонов, мы обеспечили в этот период плановый выход на линию по будним дням 40 вагонов».Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: мэрия Улан-Удэ