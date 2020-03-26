Чиновник призвал жителей Бурятии отказаться от пьянства в нерабочую неделю

«Посвятите ее общению с близкими, домашнему хозяйству», рекомендует Баир Цыренов





Вчера президент России Владимир Путин объявил предстоящую рабочую неделю (с 30 марта по 3 апреля) выходными днями. Сделано это для «обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», говорится в тексте уже подписанного указа

Выходные не распространяются на работников:а) непрерывно действующих организаций;б) медицинских и аптечных организаций;в) организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;г) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;д) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.Руководитель администрации главы Бурятии Баир Цыренов на своей странице в «Фейсбуке» призвал жителей республики провести это время с пользой.«Итак, следующая неделя для многих, для большинства, нерабочая. Правильно будет, если люди посвятят ее общению с близкими, домашнему хозяйству. А не выпивке», рекомендует чиновник.Также, по словам зампреда, сейчас в республику из-за вынужденных каникул возвращаются студенты из других регионов.«Приехавшим из больших городов и регионов ребяткам лучше бы побыть на самоизоляции. На всякий случай», советует Баир Цыренов.Фото: pixabay.com