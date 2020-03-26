Мэр Улан-Удэ пообещал учесть советы блогера

25 марта мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков встретился с известным блогером Ильей Варламовым, который прилетел в столицу Бурятии днем ранее.
«Встретились с Ильей Варламовым, поговорили про наш Улан-Удэ. Услышал очень важные и полезные советы. Взгляд специалистов со стороны всегда важен, особенно взгляд профессиональный, сфокусированный. И критика важна. Обсудили и проблемы города. Явные и неявные для нас: городской транспорт, застройка, проблемы современной архитектуры и т.д. Эти проблемы будем решать, и советы учтём», рассказал Игорь Шутенков на своей странице в «Фейсбуке».
Напомним, блогер Илья Варламов прилетел в Улан-Удэ, чтобы скрыться от коронавируса.
- В общем, я решил, наконец-таки, уехать подальше от всех ваших коронавирусов. Туда, где нет никакой заразы, где нет людей, где нет вирусов. Самоизолироваться, - рассказал в соцсетях Варламов.
В первый же день урбанист уже осмотрел центр города и раскритиковал пандусы
, ведущие к Арбату.
- Потрясающее изобретение этот пандус. Смотрите справа лестница, а слева такой длинный пандус. Хочется залить его залить водой, получится отличная горка, - съязвил блогер.
Между тем глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что не боится критики блогера
.
- А чего бояться? Мы с вами живет тут, мы знаем, какой наш город. Мы что, сами не знаем, какие у нас проблемы? Знаем. Мы сами не видим какие-то недостатки? Видим. Нам, наверное, неприятно, когда нам в глаза тычут ими. Но это не значит, что мы их не понимаем. У нас и программа развития города есть, мы пытаемся дороги делать, инновации внедрять, - заявил Алексей Цыденов.
Фото: с личной страницы Игоря Шутенкова
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