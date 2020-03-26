Мэр Улан-Удэ пообещал учесть советы блогера

Игорь Шутенков встретился с Ильей Варламовым





25 марта мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков встретился с известным блогером Ильей Варламовым, который прилетел в столицу Бурятии днем ранее.

«Встретились с Ильей Варламовым, поговорили про наш Улан-Удэ. Услышал очень важные и полезные советы. Взгляд специалистов со стороны всегда важен, особенно взгляд профессиональный, сфокусированный. И критика важна. Обсудили и проблемы города. Явные и неявные для нас: городской транспорт, застройка, проблемы современной архитектуры и т.д. Эти проблемы будем решать, и советы учтём», рассказал Игорь Шутенков на своей странице в «Фейсбуке».



