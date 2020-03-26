В Бурятии наградят мальчика, спасшего четверых детей на пожаре

Распоряжение об этом дал глава Следственного комитета России





Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить к награде 12-летнего Лубсана, мальчика из Бурятии, который спас четверых детей при пожаре. Об отважном мальчике рассказали журналисты федерального телеканала.

22 марта в селе Булум Хоринского района в одном из домов загорелась веранда, отрезав путь на улицу хозяйке и ее детям, младшему из которых всего два года. В это время на велосипеде мимо проезжал Лубсан , который сразу же бросился на помощь. Он помог женщине отнести детей подальше от огня. При этом мальчик из скромности не рассказал о своем героическом поступке даже родителям.«Поступок Лубсана – это настоящий подвиг, пример неравнодушия и отваги. Мальчик мог сам пострадать или даже погибнуть, но это не остановило его. Увидев, что малышам грозит беда, услышав их плач, он первым бросился на помощь. Лубсан проявил человечность, высокие моральные качества, он – истинный патриот и герой нашего времени», сообщили в Следственном комитете РФ.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС