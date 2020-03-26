В МВД Бурятии опровергли информацию о патрулях, которые ловят детей

«Информация не соответствует действительности», сообщили в полиции





Сегодня в соцсетях стала распространяться информация о том, что, якобы, с 25 марта полицейские патрули проводят рейды и ловят гуляющих детей и подростков за нарушение карантина.

«В целях безопасности с завтрашнего дня будут проводиться рейдовые мероприятия по школам! Если вдруг ребёнок окажется в школе по таким причинам как дополнительные занятия или кружки, то будут наказаны школы. Но если детей обнаружат в торговых центрах, в автобусах, на улицах - родителей накажут штрафом! Поэтому разошлите эту информацию по родительским чатам очень срочно!!!!», такую информацию, в частности, распространяют в группах в Вайбере.В МВД Бурятии это сообщение назвали фейком.«Распространяемая в социальных сетях и мессенджерах информация о якобы проводимых рейдах по выявлению несовершеннолетних в торговых центрах и привлечении их законных представителей за это к административной ответственности не соответствует действительности. В настоящее время полицейские проводят рейдовые мероприятия в торговых центрах исключительно по профилактике краж и иных преступлений», сообщили в пресс-службе полиции.Фото: «Номер один»